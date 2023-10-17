أشياء صغيرة.. لكنها تعني الكثير للأطفال!

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ماذا يحب الأطفال؟ تختلف الإجابة من شخص لآخر، لكن في بعض الأحيان قد يكون للأشياء الصغيرة التأثير الأكبر، مثل "حدوتة" قبل النوم، أو تناول الآيس كريم بعد المدرسة. اضافة اعلان

إذ يريد الأطفال أن يشعروا بأنهم مميزون يحظون بالاهتمام ومحبوبون، عندما تبذل قصارى جهدك لفعل شيء لهم، فمن المرجح أن يرى طفلك ذلك على أنه مؤشر على أنك تحبه وتعتز به.

إذا كنت تتساءل "ما الذي يحبه الأطفال؟" قد تكون الإجابة أبسط مما تعتقد، فيما يلي العديد من الأشياء السهلة الني التي يقترح موقع (parents.com) القيام بها، لمنح هذا الشعور المحبب للأطفال.





1. عرض أعماله الفنية



2. شعارات إيجابية



3. قضاء وقت ممتع معًا



4. اكتب ملاحظات على صندوق الغداء



5. شاركه اهتماماته



6. حوّل "لا" إلى "نعم"



7. ابحث عن الإثارة



8. ارتد ملابس متطابقة



9. لا تشدد على الأشياء الصغيرة



10. عمل مقاطع فيديو



11. دعه يتوقف عن الأنشطة غير الممتعة



12. كن فوضويًا في بعض الأحيان



13. اصنع شيئًا خاصًا له



14. امنحه الاستقلالية



15. اسأل عن يومه



16. إقامة طقوس ممتعة



17. لعب دور الطالب



18. التعبير عن إبداعه



19. امدحه كثيرًا



20. راقب السماء



21. طباعة الصور له



22. استمع إليه دائمًا



23. قم بإعداد وجبة فطور ممتعة



24. مصافحة سرية



25. اترك رسائل حلوة في غرفته



26. العبا بالوسائد



27. كن عاطفيًا



28. اعترف بإسهاماته – حتى الصغيرة منها



إذا كان طفلك ذا ميول فنية، فيمكنك عرض لوحاته في مكان خاص. وسوف يمنحه ذلك شعورًا بالفخر والإنجاز.ألصق شعارًا على باب ثلاجتك واستشهد به عندما يشعر طفلك بالإحباط. فيما يلي بعض الأمثلة: "لا يمكن إيقافه!" "نستطيع، سنفعل!"، وسيعمل ذلك على تحسين مزاجه.إذا كان لديك أكثر من طفل، اخرج في نزهة مع واحد منهم فقط. يمكنك أيضًا زيارة مكان يثير اهتمامهم، مثل متجر الحرف اليدوية، أو مطعمك المفضل - لتتمكن من التواصل معه وجهًا لوجه.ضع ملاحظة (وقطعة من الشوكولاتة في بعض الأحيان) في صناديق الغداء الخاصة بطفلك. فكر في كتابة عبارة لطيفة ومشجعة لجعل يومه أكثر إشراقًا. ويمكنك أيضًا اختيار نكتة مضحكة.إظهار الاهتمام باهتمامات طفلك ومشاركته إياها سيجعله يشعر بالحب.هل تريد مفاجأة طفلك؟ قل "نعم" لشيء عادة ما يكون محظورًا، مثل الجلوس على طاولة المطبخ أو تناول الحلوى قبل العشاء.أظهر قدرًا كبيرًا من الحماس في زيارتك إلى الملاهي كما يفعل طفلك! يمكنك مشاركة الإثارة في الألعاب المختلفة التي يفضلها.امنح طفلك قميصًا يتطابق مع قميص لديك.هل من المتوقع أن ترى غرفة طفلك مرتبة؟ خذ بعين الاعتبار أن تخفف عنهم بعض الشيء في بعض الأحيان، خاصة خلال الأوقات المزدحمة في حياتهم. إذا بدت غرفتهم وكأن إعصار تسونامي ضربها، أغلق الباب واتركها.قم بإشراك الأطفال في محادثة فيديو مع الجدة أو أي من الأقرباء بين الحين والآخر، يمكن لطفلك مشاركة تفاصيل حياته، تمامًا كما تفعل أثناء المكالمة.سواء أكان الأمر يتعلق بكرة القدم أو السباحة، اسمح للطفل بالانسحاب من الفريق إذا كان يريد ذلك. تذكر أن كل طفل لديه اهتمامات مختلفة.دع طفلك يلعب في حديقة المنزل الموحلة حتى بدون استخدام أحذية المطر.أخرج الغراء اللامع واصنع بطاقة عيد ميلاد لطفلك. هذا سوف يرضي بشكل خاص أولئك الذين لديهم لغة حب لتلقي الهدايا.تعليم الاستقلالية أمر حيوي للأطفال الصغار. امنحه الفرصة لخوض معاركه الخاصة قبل أن تتدخل؛ سوف يشكرك على ذلك.إذا كان طفلك يتصرف بغضب ومتعب بعد المدرسة، فانتظر لتسأله كيف كان يومه.تمنح التقاليد العائلية الأطفال شيئًا يتطلعون إليه في كل أسبوع أو شهر أو موسم. تشمل بعض الطقوس الممتعة، ركوب الدراجة، وغيرها من أنشطة.يحب العديد من الأطفال لعب الأدوار كمدرس. اطلب من طفلك أن يعلمك شيئًا يستمتع به، سواء كان رسومًا متحركة أو رسمًا، واطلب منه معرفة المدرب الجيد الذي قام بتعليمه.شجع طفلك على ارتداء ما يريده في السوبر ماركت، حتى لو كانت ملابس رسمية أو بيجامة لكرة القدم!امدح طفلك (لقد قام بعمل جيد) ، فالأطفال يستجيبون جيدًا للثناء، خاصة عندما لا يتم توجيهه إليهم بشكل مباشر.خلال فصل الصيف، يمكنك البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر لرؤية النجوم أو البدر معًا. ستخلق ذكريات تدوم مدى الحياة!هل يحب طفلك البحث في ألبومات الصور؟ قم بطباعة بعض الصور لأصدقائه وعائلاتهم حتى يكون لديهم شيء مادي ينظرون إليه كل يوم.عندما يشعر طفلك بالانزعاج أو الإحباط، اسمح له بالتنفيس. لدى الأطفال كل الحق في التعبير عن مشاعرهم، وقد يشعرون بالتحسن بعد ذلك.لست بحاجة إلى انتظار العطلة لإعداد وجبة فطور فاخرة! في أحد أيام الأسبوع، قم بإعداد طعام الإفطار في الصباح.ابتكر مصافحة عائلية سرية، وأكملها عندما تقوم بمهمة معينة (مثل فتح السيارة أو تشغيل غسالة الأطباق).قم بتعليق لوحة بيضاء في غرفته حيث يمكنك كتابة الرسائل لبعضكما البعض. يمكنك أيضًا ترك رسومات أو قصائد أو نكات ممتعة على السبورة.يحب طفلك أن يشاركك اللعب بالوسائد في منتصف غرفة المعيشة.قد يكون من الصعب على الصغار أن يتخيلوا آباءهم وهم أطفال. شارك مذكراتك وصورك ورسائلك القديمة عندما كنت صغيرًا، ثم قم بالتحدث إليه حول كيف تغير الزمن.اشكر طفلك عندما يقوم بعمل روتيني بمفرده، حتى لو كان ذلك مجرد تعليق منشفة مبللة أو إعادة ملء إبريق الماء. سوف يقدرون ذلك.