أشياء صغيرة.. لكنها تعني الكثير للأطفال!

ماذا يحب الأطفال؟ تختلف الإجابة من شخص لآخر، لكن في بعض الأحيان قد يكون للأشياء الصغيرة التأثير الأكبر، مثل "حدوتة" قبل النوم، أو تناول الآيس كريم بعد المدرسة.اضافة اعلان
إذ يريد الأطفال أن يشعروا بأنهم مميزون يحظون بالاهتمام ومحبوبون، عندما تبذل قصارى جهدك لفعل شيء لهم، فمن المرجح أن يرى طفلك ذلك على أنه مؤشر على أنك تحبه وتعتز به.
إذا كنت تتساءل "ما الذي يحبه الأطفال؟" قد تكون الإجابة أبسط مما تعتقد، فيما يلي العديد من الأشياء السهلة الني التي يقترح موقع (parents.com) القيام بها، لمنح هذا الشعور المحبب للأطفال.
1. عرض أعماله الفنية
إذا كان طفلك ذا ميول فنية، فيمكنك عرض لوحاته في مكان خاص. وسوف يمنحه ذلك شعورًا بالفخر والإنجاز.
2. شعارات إيجابية
ألصق شعارًا على باب ثلاجتك واستشهد به عندما يشعر طفلك بالإحباط. فيما يلي بعض الأمثلة: "لا يمكن إيقافه!" "نستطيع، سنفعل!"، وسيعمل ذلك على تحسين مزاجه.
3. قضاء وقت ممتع معًا
إذا كان لديك أكثر من طفل، اخرج في نزهة مع واحد منهم فقط. يمكنك أيضًا زيارة مكان يثير اهتمامهم، مثل متجر الحرف اليدوية، أو مطعمك المفضل - لتتمكن من التواصل معه وجهًا لوجه.
4. اكتب ملاحظات على صندوق الغداء
ضع ملاحظة (وقطعة من الشوكولاتة في بعض الأحيان) في صناديق الغداء الخاصة بطفلك. فكر في كتابة عبارة لطيفة ومشجعة لجعل يومه أكثر إشراقًا. ويمكنك أيضًا اختيار نكتة مضحكة.
5. شاركه اهتماماته
إظهار الاهتمام باهتمامات طفلك ومشاركته إياها سيجعله يشعر بالحب.
6. حوّل "لا" إلى "نعم"
هل تريد مفاجأة طفلك؟ قل "نعم" لشيء عادة ما يكون محظورًا، مثل الجلوس على طاولة المطبخ أو تناول الحلوى قبل العشاء.
7. ابحث عن الإثارة
أظهر قدرًا كبيرًا من الحماس في زيارتك إلى الملاهي كما يفعل طفلك! يمكنك مشاركة الإثارة في الألعاب المختلفة التي يفضلها.
8. ارتد ملابس متطابقة
امنح طفلك قميصًا يتطابق مع قميص لديك.
9. لا تشدد على الأشياء الصغيرة
هل من المتوقع أن ترى غرفة طفلك مرتبة؟ خذ بعين الاعتبار أن تخفف عنهم بعض الشيء في بعض الأحيان، خاصة خلال الأوقات المزدحمة في حياتهم. إذا بدت غرفتهم وكأن إعصار تسونامي ضربها، أغلق الباب واتركها.
10. عمل مقاطع فيديو
قم بإشراك الأطفال في محادثة فيديو مع الجدة أو أي من الأقرباء بين الحين والآخر، يمكن لطفلك مشاركة تفاصيل حياته، تمامًا كما تفعل أثناء المكالمة.
11. دعه يتوقف عن الأنشطة غير الممتعة
سواء أكان الأمر يتعلق بكرة القدم أو السباحة، اسمح للطفل بالانسحاب من الفريق إذا كان يريد ذلك. تذكر أن كل طفل لديه اهتمامات مختلفة.
12. كن فوضويًا في بعض الأحيان
دع طفلك يلعب في حديقة المنزل الموحلة حتى بدون استخدام أحذية المطر.
13. اصنع شيئًا خاصًا له
أخرج الغراء اللامع واصنع بطاقة عيد ميلاد لطفلك. هذا سوف يرضي بشكل خاص أولئك الذين لديهم لغة حب لتلقي الهدايا.
14. امنحه الاستقلالية
تعليم الاستقلالية أمر حيوي للأطفال الصغار. امنحه الفرصة لخوض معاركه الخاصة قبل أن تتدخل؛ سوف يشكرك على ذلك.
15. اسأل عن يومه
إذا كان طفلك يتصرف بغضب ومتعب بعد المدرسة، فانتظر لتسأله كيف كان يومه.
16. إقامة طقوس ممتعة
تمنح التقاليد العائلية الأطفال شيئًا يتطلعون إليه في كل أسبوع أو شهر أو موسم. تشمل بعض الطقوس الممتعة، ركوب الدراجة، وغيرها من أنشطة.
17. لعب دور الطالب
يحب العديد من الأطفال لعب الأدوار كمدرس. اطلب من طفلك أن يعلمك شيئًا يستمتع به، سواء كان رسومًا متحركة أو رسمًا، واطلب منه معرفة المدرب الجيد الذي قام بتعليمه.
18. التعبير عن إبداعه
شجع طفلك على ارتداء ما يريده في السوبر ماركت، حتى لو كانت ملابس رسمية أو بيجامة لكرة القدم!
19. امدحه كثيرًا
امدح طفلك (لقد قام بعمل جيد) ، فالأطفال يستجيبون جيدًا للثناء، خاصة عندما لا يتم توجيهه إليهم بشكل مباشر.
20. راقب السماء
خلال فصل الصيف، يمكنك البقاء مستيقظًا حتى وقت متأخر لرؤية النجوم أو البدر معًا. ستخلق ذكريات تدوم مدى الحياة!
21. طباعة الصور له
هل يحب طفلك البحث في ألبومات الصور؟ قم بطباعة بعض الصور لأصدقائه وعائلاتهم حتى يكون لديهم شيء مادي ينظرون إليه كل يوم.
22. استمع إليه دائمًا
عندما يشعر طفلك بالانزعاج أو الإحباط، اسمح له بالتنفيس. لدى الأطفال كل الحق في التعبير عن مشاعرهم، وقد يشعرون بالتحسن بعد ذلك.
23. قم بإعداد وجبة فطور ممتعة
لست بحاجة إلى انتظار العطلة لإعداد وجبة فطور فاخرة! في أحد أيام الأسبوع، قم بإعداد طعام الإفطار في الصباح.
24. مصافحة سرية
ابتكر مصافحة عائلية سرية، وأكملها عندما تقوم بمهمة معينة (مثل فتح السيارة أو تشغيل غسالة الأطباق).
25. اترك رسائل حلوة في غرفته
قم بتعليق لوحة بيضاء في غرفته حيث يمكنك كتابة الرسائل لبعضكما البعض. يمكنك أيضًا ترك رسومات أو قصائد أو نكات ممتعة على السبورة.
26. العبا بالوسائد
يحب طفلك أن يشاركك اللعب بالوسائد في منتصف غرفة المعيشة.
27. كن عاطفيًا
قد يكون من الصعب على الصغار أن يتخيلوا آباءهم وهم أطفال. شارك مذكراتك وصورك ورسائلك القديمة عندما كنت صغيرًا، ثم قم بالتحدث إليه حول كيف تغير الزمن.
28. اعترف بإسهاماته – حتى الصغيرة منها
اشكر طفلك عندما يقوم بعمل روتيني بمفرده، حتى لو كان ذلك مجرد تعليق منشفة مبللة أو إعادة ملء إبريق الماء. سوف يقدرون ذلك.