أسباب بكاء الطفل الرضيع.. احذري هذه العادة الخطيرة عند محاولة تهدئته

أ أ

تعاني بعض الأمهات من صعوبة في إيقاف طفلها الرضيع عن البكاء، ربما لأنها تعرف السبب وراء ذلك، لكن عادة ما يكون وسيلته لإخبار الأم بحاجته إلى الراحة والرعاية.





أسباب بكاء الأطفال



كيفية تهدئة بكاء الطفل



البكاء أثناء الرضاعة



المغص



البكاء والمرض



لا تهزي طفلك أبدًا



ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للبكاء هي:الجوعالحاجة إلى تغيير الحفاضالتعبالرغبة في الاحتضانالرغبة في إطلاق الريحالشعور بالحرارة أو البرودة الشديدةالمللالتحفيز الزائد.وقد تكون هناك أوقات من اليوم يميل فيها الطفل إلى البكاء كثيرًا ولا تستطيع الأم تهدئته، ويحدث ذلك عادة في وقت مبكر من المساء.ويصل بكاء الأطفال إلى ذروته خلال الفترة العمرية من 4 إلى 8 أسابيع تقريبًا، ثم تتضاءل تدريجيًا.وتنصح الخدمة الصحية بتجربة بعض الطرق التالية لراحة طفلك، والتي قد يكون بعضها أفضل من الآخر:في حالة ما إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، قومي بإرضاعه من ثديك.وجود بعض الضوضاء اللطيفة في الخلفية قد يساعد على تشتيت انتباه طفلك.يحب بعض الأطفال الأكبر سنًا استخدام قطعة من القماش أو البطانية كلحاف.احملي طفلك أو ضعيه في حمالة، بحيث يكون قريبًا منك. حركيه بلطف وتحدثي معه وقومي بالغناء له.قومي بهز طفلك إلى الخلف والأمام في عربة الأطفال، أو اصطحبيه في نزهة معك. لكن حددي مدة نوم طفلك في مقعد السيارة بما يصل إلى 30 دقيقة لحديثي الولادة وما يصل إلى ساعتين للأطفال الرضع.ابحثي عن شيء يلهون به. مثل خشخيشة، أو هاتف محمول فوق سرير الأطفال.حاولي مداعبة ظهر طفلك بقوة وبشكل منتظم.قومي بخلع ملابس طفلك وتدليكه بلطف وثبات. تجنبي استخدام أي زيوت أو مستحضرات حتى يبلغ طفلك شهرًا على الأقل.تحدثي بهدوء أثناء قيامك بذلك وحافظي على دفء الغرفة بدرجة كافية.يمكن أن يحصل على حمام دافئ، مما يساعده على التهدئة على الفور، لكن البعض يبكي أكثر.في بعض الأحيان قد يؤدي الإفراط في الهز والغناء إلى إبقاء طفلك مستيقظًا. لذا قد يكون من الأنسب الاستلقاء بعد الرضاعة.يبكي بعض الأطفال في وقت الرضاعة. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فمن الأفضل وضعية طفلك وجعله يلتصق بثديك.يمكن أن يكون البكاء أثناء الرضاعة في بعض الأحيان أحد أعراض الارتجاع ، وهي حالة شائعة بعد الرضاعة.إذا كان طفلك يبكي باستمرار، فإن هناك عدة أسباب يمكن أن تجعل الطفل يبكي بشكل مفرط.قد يكون البكاء المفرط علامة على إصابة طفلك بالمغص، وهو نوع من تقلصات المعدة، كما يعتقد بعض الأطباء. وقد يكون الانخراط في البكاء، والبكاء المتقطع ناجمًا عن موجات من آلام المعدة.يمكن أن يستمر البكاء لعدة ساعات. قد لا يكون هناك الكثير مما يمكنك فعله باستثناء محاولة تهدئة طفلك وانتظار انتهاء البكاء.إذا كان طفلك يبكي باستمرار ولا يمكنك تهدئته أو تشتيت انتباهه، أو أن بكاءه لا يبدو طبيعيًا، فقد يكون ذلك علامة على أنه مريض. وتظهر الأعراض غلى سبيل المثال في ارتفاع درجة الحرارة.وينصح باصطحاب الطفل إلى المستشفى أو استدعاء سيارة الإسعاف في الحالات التالية:يعاني من نوبة أو تشنجبشرته زرقاء أو مرقطة أو رمادية أو شاحبة جدًالا يستجيب، أو مرن، أو لا يستيقظ بسهولة كالمعتاديتنفس بسرعة أو يصدر صوتًا حلقيًا أثناء التنفس، أو يبدو أنه يبذل جهدًا كبيرًا للتنفس، وربما يمتص معدته تحت القفص الصدريالقيءارتفاع في درجة الحرارة، وبرودة الأيدي والأقدام.لديه طفح جلدي متقطع باللون الأرجواني والأحمر في أي مكان من الجسم - قد يكون هذا علامة على التهاب السحاياثق بغرائزك. أنت تعرف ما هو السلوك المختلف أو المثير للقلق لدى طفلك.لا يُنصح بهز الطفل أبدًا، لأنه يؤدي إلى تحريك رأسه بعنف ويمكن أن يسبب تلفًا في الدماغ.