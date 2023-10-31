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أسباب ارتفاع حرارة الطفل .. وأهم طرق العلاج

حرارة ال طفل
حرارة الطفل
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يؤكد الأطباء، أن ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال قد يحدث بدون سبب، وهو أمر يسبب الكثير من القلق للأم، مما يدفعها لزيارة الطبيب من أجل تحديد ما هو السبب المحتمل لذلك، ومعرفة كيفية علاج وحل المشكلة.اضافة اعلان

ويعرف ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بدون سبب على أنه ارتفاع درجة حرارة جسم الرضيع لأكثر من 38.3 درجة مئوية، وفي بعض الأحيان لأكثر من 38.0 درجة مئوية، والذي يستمر لمدة 8 أيام على الأقل ولا يمكن خلالها معرفة وتحديد مصدر أو سبب واضح لهذه الحرارة.

أسباب ارتفاع درجة الحرارة


يمكن أن يكون السبب المحتمل لارتفاع حرارة الرضيع بدون سبب أحد التالي:
- الالتهابات والأمراض المعدية
يوجد عدد من الأمراض المعدية التي يمكن التفكير بها في حال حدوث ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بدون سبب، ومنها:
- السل.
- التهاب الشغاف (البطانة الداخلية لحجرات القلب).
- الحمى المالطية.
- مرض خدش القطة.
- التهاب العظم والنقي.
- الملاريا.
- فيروس نقص المناعة البشرية.
- التهاب الكبد الوبائي.
- داء الليشمانيات الجلدي.
- العدوى بالفيروسات الغذائية.
- الهربس البسيط. 

أعراض ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بدون سبب


• ارتفاع درجة حرارة الجسم عن 38 درجة مئوية.
• التعرق.
• القشعريرة.
• الصداع.
ويمكن الاستدلال على وجود الحرارة لدى الطفل أيضاً من خلال ما يلي: "قل نشاط الطفل وفاعليته، وقلة الشهية، وزيادة العطش".
وقد يكون الظفل مزعج على غير العادة، وقد يشكو الطفل من الشعور بالدفء أو السخونة، كما يمكن أن يرافق ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بدون سبب أعراض أخرى يمكن أن تساعد في تحديد السبب الأساسي للحمى، ومن هذه الأعراض: 
- آلام الجسم.
- ألم المفاصل.
- الضعف والإرهاق.
- التهاب الحلق.
السعال.
- الطفح الجلدي.
- احتقان الجيوب الأنفية.

علاج ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال


عادة لا يتم إعطاء تشخيص نهائي لمعظم حالات ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بدون سبب وذلك في ما يصل إلى 50 بالمائة من الحالات، وعادة ما تعود درجة الحرارة إلى معدلها الطبيعي بعد فترة زمنية قصيرة.

وعادة ما يقوم الطبيب بوصف دواء الباراسيتامول (بالإنجليزية: Paracetamol) أو الإيبوبروفين (بالإنجليزية: Ibuprofen)  للتخفيف من درجة الحرارة، بغض النظر عن ما هو سبب ارتفاع درجة حرارة الرضيع، ولكن يجب الحذر من حدوث النوبات الحموية لدى الطفل الرضيع.

كما ينصح بالنصائح المنزلية التالية للتخفيف من ارتفاع حرارة الرضيع بدون سبب:

• القيام بإلباس الطفل ملابس خفيفة ولحمايته من البرد يمكن تغطيته بملاءة أو بطانية خفيفة.
• التأكد من أن درجة حرارة غرفة نوم الطفل معتدلة ومريحة له.
• القيام بحمام الرضيع بالماء الفاتر الذي يمكن أن يخفف من ارتفاع درجة حرارة جسمه بشكل مؤقت.
• استخدام كمادات من الماء الفاتر.
• الحفاظ على رطوبة جسم الطفل، وذلك من خلال إعطاؤه كميات كافية من السوائل مثل الرضاعة، أو شرب الماء، أو تناول الشوربات.

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