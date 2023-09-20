أدوات منزلية تشكل تهديدًا لطفلك.. كيف تتعاملين معها؟

أ أ

هناك عدد من الأشياء المنتشرة في المنزل والتي ربما لم تتخيلي يومًا أنها يمكن أن تشكل تهديدًا لأطفالك، ومن بينها أقراص ومسحوق غسل الأطباق. اضافة اعلان

وقال روس سميث، المسعف السابق، ومؤسس منصة لتعليم الإسعافات الأولية على الإنترنت، إن الأقراص تحتوي على مادة كاوية تتشكل رغوة عندما يعضها الطفل أو يمضغها.

وحذر في مقطع عبر صفحته على تطبيق "تيك توك" من أن "هذه الرغوة يمكن أن تسبب حروقًا"، إذ "يمكن أن تحرق أفواههم، وتحرق مجرى الهواء، وتحرق الأنبوب الذي يدخل إلى بطنهم".





إبعادها عن متناول الأطفال



ما الذي يجب فعله إذا ابتلع الطفل قرصًا؟



وحث الآباء على التأكد من إبقاء هذه "الأشياء شديدة الخطورة" بعيدًا عن متناول أطفالهم، لأن ألوانها الزاهية يمكن أن تجعلها "جذابة" للأطفال الفضوليين.وأوضح المسعف أن "ألوانها الزرقاء الزاهية أو الحمراء الزاهية أو النقاط الدائرية المتعددة الألوان تبدو وكأنها علاج (أو) نوع من الحلوى"، وفق صحيفة "ذا صن" .وتابع روس أنه يجب على الآباء إيلاء اهتمام خاص للمكان الذي يقومون بتخزين اقراص غسيل الأطباق فيه، حيث أن الأطفال الصغار سيكونون قادرين بسهولة على الاستيلاء على الأشياء المخزنة تحت المقعد أو الخزانة.لذا نصح المسعف: "تأكد من إغلاق الخزانة، لأن الأطفال يمكنهم الوصول إليها".وشرح في الوقت ذاته ما يجب فعله إذا أمسك طفلك بطريقة أو بأخرى بأحد أقراص غسيل الأطباق ووضعه في فمه.وقال: "إذا ابتلع الطفل الكثير من هذا، سيكون هناك الكثير من الرغوة في فمه، ضعه على جانبه وحاول إخراجه".وينصح المسعفون بأنه يجب إزالة أقراص غسالة الأطباق من فم الطفل وشطفها في أسرع وقت ممكن.وكتبوا: "إذا ابتلعوا بعضًا من المنتج، فمن الأفضل أن تجعلهم يبتلعون الحليب أو الماء حول فمهم ويبصقونه ثم أعطهم رشفات صغيرة من الحليب أو الماء لتخفيف المنتج في حلقهم".لكنهم شددوا على أنه لا ينبغي ترك الطفلك مريضًا، لأنه يمكن أن يتعرض للحرق مرة أخرى عندما تصل المواد المسببة للتآكل إلى حلقه، وفق صحيفة "ذا صن".وأوضح المسعفون أنه من الممكن أن يؤدي ابتلاع القرص إلى حرق المريء والمجرى الهوائي لدى الطفل، مما قد يؤدي إلى تورم مجرى الهواء وانسداده بحيث لا يتمكن من التنفس.وأضافوا: "إذا حدث ذلك وفقد الوعي وتوقف عن التنفس، فستحتاج إلى إنعاشه عن طريق إعطائه أنفاسًا متبوعة بالضغط على الصدر".