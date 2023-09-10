أبرز أسباب وصور العنف المدرسي وطرق الوقاية منه

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تستخدم عبارة العنف المدرسي إلى العنف، للإشارة إلى العنف الذي يحدث في بيئة مدرسية.

ويشمل الحالات الآتية:

-العنف على ممتلكات المدرسة. اضافة اعلان

-في الطريق من وإلى المدرسة.

-في الرحلات والمناسبات المدرسية.

-يمكن أن يرتكبه الطلاب أو المعلمون؛ لكن العنف بين الطلاب هو الأكثر شيوعًا.

ويقول الطبيب النفسي إيمي داراموس، إن العنف المدرسي ينطوي على تهديد حقيقي أو ضمني - يمكن أن يكون لفظيًا أو جسديًا، عن طريق تعمد شخص إيذاء شخص ما أو يتصرف بطريقة تجعله يشعر بالتهديد.

وكشف موقع "فري ويل" عن أنواع وأسباب وتأثير العنف المدرسي، واقترح بعض الخطوات للمساعدة في منعه.





أنواع العنف المدرسي



العنف المدرسي يمكن أن يتخذ أشكالا عديدة. وهذه بعض أنواع العنف المدرسي:العنف الجسدي، والذي يشمل أي نوع من الاعتداء الجسدي، وكذلك الأعمال الإجرامية مثل السرقة أو الحرق العمد.العنف النفسي، والذي يتضمن الإساءة العاطفية واللفظية. وقد يشمل ذلك الإهانة أو التهديد أو التجاهل أو العزل أو الرفض أو الشتائم أو الإهانة أو السخرية أو الترويج للشائعات أو الكذب أو معاقبة شخص آخر.التنمر، والذي يمكن أن يتخذ أشكالًا جسدية أو نفسية أو جنسية ويتميز بالعدوان المتكرر والمتعمد تجاه شخص آخر.التنمر عبر الإنترنت، الذي يتضمن الاعتداء الجنسي أو النفسي من قبل أشخاص متصلين من خلال المدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات أخرى عبر الإنترنت.وقد يتضمن ذلك نشر معلومات كاذبة أو تعليقات مؤذية أو شائعات خبيثة أو صور أو مقاطع فيديو محرجة عبر الإنترنت.





أسباب العنف المدرسي



في كثير من الأحيان لا يوجد سبب بسيط ومباشر لتورط شخص ما في العنف المدرسي.قد يكون الطفل قد تعرض للتخويف أو الرفض من قبل أقرانه، أو قد يكون تحت ضغط من أحد المعلمين، أو ربما يقوم بتمثيل شيء شاهده في المنزل، أو في الحي، أو على شاشة التلفزيون، أو في لعبة فيديو.وفيما يلي بعض عوامل الخطر التي يمكن أن تجعل الطفل أكثر عرضة لارتكاب العنف المدرسي:-ضعف الأداء الدراسي.-تاريخ سابق من العنف.-الشخصية المفرطة النشاط أو الاندفاعية.-ظروف الصحة العقلية.-أن يكون شاهدًا أو ضحية للعنف.-التدخين أو تعاطي المخدرات.-ديناميكية الأسرة المختلة.-العنف المنزلي أو سوء المعاملة.-أقرانهم الجانحين.





تأثير العنف المدرسي



يشرح الدكتور داراموس كيف يمكن أن يؤثر العنف المدرسي على الأطفال الذين يرتكبونه، ويتعرضون له، أو يشهدونه، وكذلك على والديهم.





التأثير على الأطفال الذين يرتكبون العنف



التأثير على الأطفال الذين يشهدون العنف المدرسي



يعتقد الأطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف أو تعرضوا له بطريقة أو بأخرى في بعض الأحيان أن التحول إلى العنف هو الطريقة الوحيدة التي سيكونون فيها آمنين.وعندما يرتكبون العنف، قد يشعرون بالرضا عندما يتم إشباع حاجتهم العاطفية للقوة أو الأمان.لكن هذا لا يدوم طويلاً، لأنهم يبدأون في الخوف من العقاب، مما يثير الغضب الذي قد يؤدي أحيانًا إلى المزيد من العنف إذا كانوا خائفين مما قد يحدث لهم إذا لم يحموا أنفسهم.يحتاج الأطفال إلى المساعدة لمحاولة كسر هذه الحلقة المفرغة؛ إنهم بحاجة إلى أن يفهموا أن العنف يمكن أن يكون مرضيًا مؤقتًا ولكنه يؤدي إلى المزيد من المشاكل.التأثير على الأطفال ضحايا العنف المدرسيقد يتعرض ضحايا العنف المدرسي لإصابات جسدية ويتعرضون لجروح أو خدوش أو كدمات أو كسور في العظام أو جروح أو ارتجاجات أو إعاقة جسدية أو الموت.من الناحية العاطفية، قد يعاني الطفل من الاكتئاب أو القلق أو الغضب. قد يتأثر أداؤه المدرسي، لأنه قد يكون من الصعب التركيز في دروسه عندما ينشغل بكيفية تجنب التعرض للأذى مرة أخرى.العنف المدرسي يمكن أن يسبب ضائقة نفسية كبيرة. وقد تكون التجارب المؤلمة صعبة على الأشخاص البالغين أيضًا.وعندما يتعرض شخص ما لصدمة ولم يكتمل نمو دماغه بعد - خاصة إذا كانت لفترة طويلة- يمكن تركيز عقله على التحول إلى وضع البقاء على قيد الحياة، مما قد يؤثر على انتباهه وتركيزه وتحكمه العاطفي وصحته على المدى الطويل.وفقًا لدراسة أجريت عام 2019، فإن الأطفال الذين تعرضوا للعنف المدرسي معرضون لخطر الإصابة بحالات صحية عقلية وجسدية طويلة المدى، من بينها اضطرابات التعلق، وتعاطي المخدرات، والسمنة، والسكري، والسرطان، وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي.كلما زادت تجارب الطفولة السلبية التي يمر بها شخص ما، زاد الخطر على صحته الجسدية والعقلية كشخص بالغ.قد يشعر الأطفال الذين يشهدون العنف المدرسي بالذنب تجاه رؤيته ويكونون خائفين جدًا من إيقافه. وقد يشعرون أيضًا بالتهديد، وقد يتفاعل دماغهم بطريقة مماثلة للطفل الذي واجه العنف المدرسي.بالإضافة إلى ذلك، عندما يتعرض الطفل لصدمة أو يشهدها، غالبًا ما تتغير معتقداته الأساسية حول الحياة والأشخاص الآخرين، حيث يعتقد وقتها أن العالم لم يعد بأمان، الأمر الذي يمكن أن يضر بصحته العقلية.لكي يتمكن الطفل من الاعتناء بنفسه عندما يكبر، فإنه يحتاج أولاً إلى الشعور بالأمان والرعاية. وتعلم كيفية التعامل مع التهديدات يجب أن يبنى على أساس الشعور بالأمان والثقة بالنفس.ويمكن للأطفال الذين عانوا أو شهدوا العنف المدرسي أن يستفيدوا من العلاج، الذي يمكن أن يساعدهم على معالجة الصدمة، وتنظيم عواطفهم، وتعلم مهارات التأقلم لمساعدتهم على الشفاء.





التأثير على الوالدين



يتفاعل الآباء مع العنف المدرسي بكل أنواع الطرق. حيث يشجع بعض الآباء أطفالهم على التنمر على الآخرين، معتقدين أن العنف قوة.ويحاول البعض تعليم أطفالهم كيفية التصرف بطريقة لا تجذب التنمر أو أي عنف آخر، لكن هذا ليس له فائدة، وقد يعلم الطفل لوم نفسه بسبب تعرضه للتنمر.والبعض الآخر استباقي ويحاول العمل مع المدرسة أو تحدي المدرسة إذا لزم الأمر، لمحاولة الحفاظ على سلامة أطفالهم.





التعرف على علامات العنف المدرسي



هناك علامات تحذيرية للعنف للمدرسي، يمكن أن تشمل:-إيذاء الحيوانات الأليفة أو الحيوانات الأخرى.-تهديد الآخرين أو التنمر عليهم.-التحدث عن العنف أو أفلام العنف أو الألعاب العنيفة.-التحدث أو التصرف بعدوانية.من المهم الإبلاغ عن هذه العلامات إلى أولياء الأمور أو المعلمين أو إدارة المدرسة، لأن الطفل قد يحتاج إلى المساعدة والدعم .





منع العنف المدرسي



كشف الدكتور داراموس عن بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في منع العنف المدرسي:قم بإبلاغ إدارة المدرسة عن أي إشارة إلى السلوك العنيف. يمكن أن تكون النصائح مساعدة كبيرة في مكافحة العنف المدرسي.إبلاغ الكبار: يجب على الأطفال الذين يشهدون أو يتعرضون للعنف أن يخبروا الآباء والمعلمين والمستشارين للتدخل.إذا سمع شخص بالغ شكاوى حول طفل معين من عدة أشخاص، فقد يكون قادرًا على حماية الطلاب الآخرين وربما مساعدة الطفل المنخرط في العنف على تعلم طرق مختلفة.التواصل: تواصل مع الأطفال أو الأشخاص الآخرين في المدرسة الذين يبدون غاضبين أو منزعجين، أو يبدون مفتونين بالعنف.تواصل مع أي طفل، سواء تعرض للتنمر، أو يبدو أنه يعاني من القلق أو الاكتئاب أو صعوبة في التحكم في العواطف. في معظم الأوقات لن يكون الطفل عنيفًا، ولكنك ستساعده على أي حال من خلال تقديم الدعم له.