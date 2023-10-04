"Livan".. سيارة أنيقة اقتصادية تظهر في روسيا

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أعلن وكلاء علامة "Livan" في موسكو عن بدء مبيعات سيارة "Livan S6 Pro" في السوق الروسية.
وتأتي السيارة كنسخة معدلة عن سيارات Emgrand GL التي تطرحها Geely، لكنها حصلت على بعض التعديلات الخارجية والداخلية التي تجعلها أكثر عصرية وتميزًا.
ويبلغ طول السيارة 4 أمتار و75 سنتيمترًا، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها
270 سم، كما حصلت على صفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب.
طول السيارة 4.75 متر
وجهّزت السيارة بأنظمة قيادة متنوعة، ونظام للحفاظ على الثبات على
المنعطفات والطرق الزلقة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر،
وحساسات مسافات أمامية وخلفية.
نظام الحفاظ على الثبات
ودعمتها Livan بوسادات أمان
هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة ملتيميديا متطورة وشاشة لمسية متطورة
تمتد على طول واجهة القيادة.
أنظمة ملتيميديا متطورة
ويمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية، وزودتها بأنظمة تكييف عالية الأداء، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.