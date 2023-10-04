"Livan".. سيارة أنيقة اقتصادية تظهر في روسيا

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أعلن وكلاء علامة "Livan" في موسكو عن بدء مبيعات سيارة "Livan S6 Pro" في السوق الروسية.

وتأتي السيارة كنسخة معدلة عن سيارات Emgrand GL التي تطرحها Geely، لكنها حصلت على بعض التعديلات الخارجية والداخلية التي تجعلها أكثر عصرية وتميزًا. اضافة اعلان





طول السيارة 4.75 متر





نظام الحفاظ على الثبات





أنظمة ملتيميديا متطورة





محركات بنزين توربينية



ويبلغ طول السيارة 4 أمتار و75 سنتيمترًا، والمسافة بين قاعدتي العجلات فيها 270 سم، كما حصلت على صفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب.وجهّزت السيارة بأنظمة قيادة متنوعة، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.ودعمتها Livan بوسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وأنظمة ملتيميديا متطورة وشاشة لمسية متطورة تمتد على طول واجهة القيادة.ويمكن إقرانها بالهواتف والأجهزة الذكية، وزودتها بأنظمة تكييف عالية الأداء، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود.وتطرح هذه السيارة في الأسواق الروسية بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 138 أو 180 حصانًا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.