8 أسئلة وإجاباتها.. كيف تعرف السيارة الأفضل لاحتياجاتك؟

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إذا كنت تريد أن تشتري سيارة لك أو لأحد أفراد أسرتك، فينبغي أن تقرأ هذه الأسئلة الثمانية وإجاباتها، لتعرف القرار الأمثل والسيارة الأفضل التي ينبغي شراؤها. اضافة اعلان





1. ما أهم احتياجاتي؟



2. ما الميزانية المتاحة لي؟



3. ما حجم السيارة المناسب لي؟



4. ما الطراز الأفضل لي؟



5. هل أريد سيارة جديدة أم مستعملة؟



6. ما نوع السيارة المناسب لي؟



7. ما الميزات الضرورية التي أحتاجها؟



8. ما الميزات الإضافية التي أرغب بها؟



بدلاً من أن تسمح لمندوب المبيعات أو لعرض ترويجي يملي عليك ما يجب أن تشتريه، حدد أولوياتك بنفسك أولاً، اعمل قائمة تتضمن ما تريده وما تحتاج إليه وما هي الميزات التي تتناسب مع ميزانيتك قبل الذهاب إلى وكالة السيارات.مثلاً الشاب المحترف الذي يسافر لمسافات طويلة قد يعطي الأولوية لكفاءة استهلاك الوقود والراحة، في حين العائلة الكبيرة قد تبحث عن المساحة الداخلية الواسعة والمقاعد الكثيرة وميزات الأمان.حدد ما يمكنك تحمله أولاً، بدلًا من أن تنفق بشكل عشوائي يجب أن تجري بعض الحسابات لتعرف نفقات السيارة التي يمكنك تحملها، ويجب أن تضع في اعتبارك النفقات المتكررة أيضًا مثل:● المدفوعات الشهري للسيارة● الوقود● مواقف السيارات● رسوم المرور● الإصلاحات والصيانة.حاول توفير النفقات الشهرية الكاملة لبضعة أشهر قبل شراء سيارتك، وبمجرد تحديد ميزانيتك ابدأ بالتسوق واحصل على أفضل قرض سيارة.إن شراء سيارة بحجم غير مناسب ليس بالأمر المرغوب، فاكتشف قبل الشراء الحجم والمساحة التي تحتاجها لتتناسب مع استخدامك اليومي للسيارة، فيما يلي بعض اعتبارات الحجم التي عليك وضعها في الاعتبار عند مقارنة المركبات:● الأبعاد: الطول والعرض والارتفاع، وأن تتناسب مع المرآب أو مكان وقوف السيارات الخاص بك.● القياسات الداخلية: إجراء مقارنة بين بوصات مساحة الرأس والأرجل.● مقاعد الصف الثاني والثالث: التأكد من وجود مساحة جلوس كافية لكل راكب والدخول والخروج منها بسهولة.خذ بعض الوقت للتعرف على ترتيبات المقاعد وتأكد من وجود مساحة لعربات الأطفال أو الآلات الموسيقية والمعدات الرياضية أو أي شيء آخر تنقله بانتظام.مع وجود الكثير من المركبات والأنواع المختلفة سيكون لديك الكثير للاختيار من بينها، في النهاية سيكون نوع السيارة المناسب عبارة عن مقطع عرضي لتفضيلاتك بين العوامل الرئيسية التالية:● الوظيفة: تتضمن استهلاك الوقود والصيانة وقيمة إعادة البيع والراحة والحجم.● الأداء: التكنولوجيا والتعامل والسرعة والقدرة على النقل.● الأسلوب: التصميم وتفاصيل الهيكل وأنظمة المعلومات والترفيه والميزات.لا شك أنك إذا أنفقت المزيد من المال لشراء سيارة جديدة ستتمتع براحة البال على المدى الطويل وستحصل على مزيد من التأمين بموجب ضمان الشركة المصنعة.ولكن أيضًا شراء سيارة مستعملة لا يعني بالضرورة مرتبة متدنية، يمكنك اقتناء سيارة مستخدمة مسبقًا تم فحصها على نطاق واسع والتأكد من أنها جيدة وفعالة.كل علامة تجارية في عالم السيارات لها سمعتها وميزاتها الخاصة، ولكن اعتمادًا على تفضيلاتك لأشياء مثل الموثوقية وطول العمر وقيمة إعادة البيع، قد ترغب في حذف أو إعطاء الأولوية لبعض الشركات المصنعة من قائمة التسوق الخاصة بسيارتك.ستحتاج إلى التفكير في الميزات الضرورية التي تحتاجها عند استخدامك للسيارة، ومنها:● محرك قوي● عدد أميال جيدة● نظام نقل حركة مثالي● التقنيات المساعدة للسائق● ميزات الراحة● التكنولوجيا.من الجيد إعداد قائمة بأكثر الأشياء المرغوبة لديك قبل البدء بالتسوق؛ لأن الميزات الأخرى يمكن أن تزيد فاتورتك بشكل سريع، فمن المهم أن تقرر بشكل مسبق ما الذي سيمنحك أقصى استفادة ومتعة، فيما يلي بعض الميزات لتلقي نظرة عليها:● أنظمة المعلومات والترفيه● ترقيات السلامة● أنظمة كاميرات السيارات● خدمة الواي فاي● فتحة السقف● أنظمة التحكم في المناخ.