7 مميزات و4 عيوب.. معلومات تهمك عن السيارات ذاتية القيادة

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تعرّف السيارات ذاتية القيادة على أنها سيارة قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها بشكل شبه كامل.

وذلك عبر كاميرات ومستشعرات تعطي أوامر للحاسوب الذي يحدد سرعة السيارة ومدى انحرافها وجميع الأمور التي يقوم بها السائق، مما يجعلها قادرة على قيادة نفسها. اضافة اعلان





بداية ظهور أول سيارة ذاتية القيادة



كيف تعمل السيارات ذاتية القيادة؟



المستشعرات الخاصة



الإنترنت



الخوارزميات البرمجية



مزايا السيارات ذاتية القيادة



4ـ الحد من الأخطاء البشرية



5ـ الراحة والرفاهية العالية



6ـ الحد من الازدحامات المرورية



7ـ تقليل الانبعاثات الكربونية



مشاكل السيارات ذاتية القيادة



1ـ صعوبة القيادة في الظروف الجوية الصعبة



2ـ اختلاف خطوط الشوارع



3ـ صعوبة التعامل مع السائقين



4ـ الثمن المرتفع



وظهرت أول سيارة ذاتية القيادة في عام 1984 وكانت من صناعة مختبر “نافلاب” التابع لجامعة كارنيغي ميلون.واستمر البحث والتطوير في هذه السيارات على مدى الأعوام المتعاقبة لتدخل 35 شركة عالمية في مجال تصنيع هذه السيارات.تقوم فكرة السيارات ذاتية القيادة في مبدأ عملها الذي ينوب عن السائق، حيث تعمل بمزيج بين 3 أنظمة بشكل متناغم يجعلها قادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة أثناء القيادة.نبدأ قائمة معلومات عن السيارة ذاتية القيادة بالحديث عن المستشعرات التي تتألف من عدة أجزاء، مثل الرادار، والكاميرا، والحساسات، والموجات فوق الصوتية.وتعمل جميعها معاً وتقوم برصد محيط السيارة وتحذير السائق من الاصطدام عند اقتراب أي جسم من هيكل السيارة.يجب أن تكون جميع سيارات القيادة الذاتية متصلة بشبكة الإنترنت، وذلك لأنها تعتمد على تقنية الحوسبة السحابية (cloud computing)، التي تعمل على تزويد حاسوب السيارة ببيانات المرور والحالة الجوية وغيرها من التفاصيل التي تساعد السيارة على تحليل البيانات واتخاذ القرار المناسب.جميع البيانات التي ذكرناها أعلاه والتي ترصد الظروف المحيطة بالسيارة يتم تحليلها عبر الخوارزميات البرمجية.والتي يتم على أساسها اتخاذ القرار إما بالانعطاف نحو اليمين أو اليسار أو تخفيف السرعة حسب قرب الأجسام من السيارة.وتعد هذه العملية هي الأهم والأخطر في جميع أنظمة القيادة الذاتية، لأن أي قرار خاطئ يتم اتخذه ستكون عواقبه وخيمة.1ـ سيارة تقود نفسها2ـ أصبحت السيارات ذاتية القيادة تحظى بشعبية كبيرة مؤخراً3ـ لم يأت الاعتماد على هذه الأنظمة من قبل شركات تصنيع السيارات من فراغ، فهي ذات فوائد عديدة من شأنها أن تعود على البشرية بالنفع، كما أنها ترسم مستقبلاً جديدًا لقيادة السيارات في العالم.إن 80% من حوادث الطرق تكون نتيجة أخطاء بشرية بحتة، فعلى سبيل المثال، استخدام الهاتف أثناء القيادة أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات قد تؤدي إلى نتائج كارثية بمعنى الكلمة.بالإضافة إلى خسارة كبيرة في الممتلكات والأرواح، لكن أنظمة القيادة الذاتية بإمكانها أن تتفادى جميع هذه الأخطاء وبالتالي تقليل عدد الأرواح البشرية التي نفقدها كل يوم بسبب حوادث الطرق.إن جلوسك خلف مقود السيارة وعدم انشغالك بأي خطوة من خطوات القيادة سيحقق لك قدراً عالياً من الرفاهية والراحة، فبإمكان السائق أخذ قيلولة أو قراءة كتاب دون قلق، وهذا بحد ذاته رفاهية جديدة لم نعتد عليها سابقاً.تشتمل السيارات ذاتية القيادة على ميزة مذهلة وهي القدرة على التواصل مع بعضها عن طريق أجهزة الاستشعار.وتتم برمجتها على عدم مخالفة القوانين المرورية ولا بأي شكل من الأشكال ومن المستحيل أن تقوم هذه السيارات بالأخطاء البشرية التي تؤدي إلى ازدحامات مرورية، مثل الوقوف المزدوج أو غيرها من الأمور التي تسبب ازدحامات مرورية.تستخدم السيارات ذاتية القيادة الكهرباء كمصدر للطاقة وبالتالي فهي صديقة للبيئة بشكل كامل، على عكس المركبات التي تعمل بالبنزين أو الديزل والتي يصدر عنها انبعاثات غازية ضارة كبيرة.سيكون مستقبل السيارات ذاتية القيادة باهراً بعد التغلب على التحديات الحالية:كما تحدثنا سابقاً فالسيارات ذاتية القيادة تعتمد على كاميرات لرصد الأجسام القريبة منها، وفي حال كانت الظروف الجوية سيئة، مثل تشكل الضباب أو العواصف الرملية.فإن هذا الطقس يحول دون قدرة المركبة على تمييز الأجسام القريبة منها وبالتالي ترتفع احتمالية الحوادث المرورية.تعتمد هذه السيارات بشكل كبير على خطوط السير المرسومة على الشوارع لضمان عدم انحرافها عن مسارها أثناء القيادة.وهذه الخطوط هي التي تحدد أماكن التوقف والانعطاف وحدود المسارات على الطريق، ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى، ومن الممكن أن تختفي بمرور الوقت، ما سيشكل مشكلة حقيقية أمام هذه السيارات.من الممكن أن تواجه السيارات ذاتية القيادة بعض السائقين غير الملتزمين بالقواعد المرورية وممن يقودون بطريقة خاطئة، مثل صف السيارة في مكان مخالف أو عدم الالتزام بمرور المشاة.وهذا قد يتسبب أحياناً بإرباك السيارات ذاتية القيادة.بحكم اشتمال السيارة الكهربائية على العديد من القطع الإلكترونية والأنظمة التكنولوجية المتطورة، فمن الطبيعي أن تكون أسعار السيارات ككل مرتفعةً،ولذلك لن يكون الجميع قادراً على اقتناء واحدة منها، وإنما سيكون الأمر محصوراً بفئة معينة.