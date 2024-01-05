61 % من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارات جديدة

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خلصت دراسة
حديثة، إلى أن 61% من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارة جديدة خلال العام الحالي 2024م.
56 % من المواطنين يعتزمون شراء عقار جديدويعتزم 56% من المواطنين شراء
عقار جديد، و46% قرروا تخصيص جزء من ميزانيتهم للملابس الفاخرة، و45% أعربوا عن
اهتمامهم بالاستثمار في المجوهرات الذهبية والماسية.
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قرارات شراء
المواطنين في 2024وأشارت الدراسة التي
أعدتها شركة تولونا، المتخصصة في دراسات السوق ورؤى المستهلكين والتكنولوجيا
والأبحاث، عن نتائج استطلاعها الأخير حول أهداف عام 2024.
وأضافت أن أن 17% من سكان المملكة يخططون لتخصيص مخصصات كبيرة في ميزانية الإنفاق لعام 2024.
58 % يخططون
لشراء سيارات كهربائيةويخطط 58% من المواطنين لشراء سيارات كهربائية، وأظهر 43% من المشاركين في دراسة حديثة، زيادة الوعي لدى المستهلكين في المملكة تجاه السيارات الكهربائية.
وكشفت دراسة أجرتها شركة "إبسون" في السعودية والإمارات ومصر، جمعت فيها آراء أكثر من 300 الف شخص، عن وعي كبير في الاستفادة من مصادر الطاقة المتنوّعة والتقنية الجديدة.
9 % من مبيعات السيارات.. كهربائيةويتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إلى مستوى
قياسي يبلغ 9% من إجمالي سيارات الركاب بحلول نهاية العام.
وتم للمرة الأولى بيع أكثر من مليون سيارة كهربائية في أمريكا خلال عام واحد.