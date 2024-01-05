61 % من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارات جديدة

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خلصت دراسة حديثة، إلى أن 61% من المستهلكين في المملكة يخططون لشراء سيارة جديدة خلال العام الحالي 2024م.





56 % من المواطنين يعتزمون شراء عقار جديد اضافة اعلان



قرارات شراء المواطنين في 2024



58 % يخططون لشراء سيارات كهربائية



9 % من مبيعات السيارات.. كهربائية



ويعتزم 56% من المواطنين شراء عقار جديد، و46% قرروا تخصيص جزء من ميزانيتهم للملابس الفاخرة، و45% أعربوا عن اهتمامهم بالاستثمار في المجوهرات الذهبية والماسية.وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة تولونا، المتخصصة في دراسات السوق ورؤى المستهلكين والتكنولوجيا والأبحاث، عن نتائج استطلاعها الأخير حول أهداف عام 2024.وأضافت أن أن 17% من سكان المملكة يخططون لتخصيص مخصصات كبيرة في ميزانية الإنفاق لعام 2024.ويخطط 58% من المواطنين لشراء سيارات كهربائية، وأظهر 43% من المشاركين في دراسة حديثة، زيادة الوعي لدى المستهلكين في المملكة تجاه السيارات الكهربائية.وكشفت دراسة أجرتها شركة "إبسون" في السعودية والإمارات ومصر، جمعت فيها آراء أكثر من 300 الف شخص، عن وعي كبير في الاستفادة من مصادر الطاقة المتنوّعة والتقنية الجديدة.ويتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إلى مستوى قياسي يبلغ 9% من إجمالي سيارات الركاب بحلول نهاية العام.وتم للمرة الأولى بيع أكثر من مليون سيارة كهربائية في أمريكا خلال عام واحد.