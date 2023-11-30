6 حالات يجب معها تجنب قيادة السيارة

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ناشدت مبادرة "سلامتك"، قائدي السيارات بالامتناع عن القيادة حال الإصابة بأي طارئ أو مشكلة تهدد سلامة القيادة، للحفاظ على سلامتهم وسلامة مرتادي الطريق الآخرين. اضافة اعلان





تجنب القيادة عند التأثير على التركيز



6 حالات تمنع قيادة السيارة



وأكدت مبادرة سلامتك، وهي منصة التواصل والتوعية للجنة الوزارية للسلامة المرورية، عبر الحساب الرسمي على منصة إكس، على تجنب القيادة حال حدوث أي مشكلة بدنية أو ذهنية للسائق في منشور لها،.وقالت: "على قائد المركبة الامتناع تمامًا عن قيادة المركبة في حال إصابته بأي طارئ يؤثر على لياقته البدنية أو تركيزه وانتباهه".ونشرت "سلامتك" إنفوجرافًا توعويًا، توضح فيه 6 حالات يجب معها امتناع قائد السيارة من الاستمرار في القيادة لخطورتها على سلامته والمرافقين له، وهي كالتالي:1 - في حال شعور السائق بالمرض والإعياء.2 - إذا كان السائق منفعلاً وحالته النفسية غير معتدلة.3 - إصابة قائد السيارة في القدم أو اليدين، مع عدم التمكن من استخدامهم بشكل سليم.4 - إذا كان السائق متعبًا ومنهكًا للغاية.5 - في حال تشتت السائق وعدم تمكنه من التركيز في القيادة.6 - في حال تناول أدوية مؤثرة على الانتباه والتركيز أو تسبب النعاس.