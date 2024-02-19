5 خطوات للحفاظ على الدهان الخارجي للسيارة

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يعمل الطلاء الخارجي للسيارة علي حماية ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها للعوامل المسببة للصدأ، وله دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وزيادة قيمتها عند إعادة بيعها مرة اخري .





أهمية طلاء السيارة في حمايتها والمحافظة على قيمتها



إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي





1-تنظيف السيارة باستمرار :



2-استخدام طلاء حماية :



3-تجنب الأوساخ الضارة :



4-الصيانة المنتظمة :



5-أستخدام غطاء للسيارة :



ويعد دهان السيارة جزء هام من مظهرها ويجب حمايته، ويحتاج الدهان إلى العناية الدائمة والصيانة المنتظمة للحفاظ على مظهره وحمايته من التآكل والعوامل الجوية الضارة.يوجد 5 ارشادات مهمة يجب الإلتزام بها للمحافظة على الشكل العام للسيارة من الخارج:للحفاظ علي دهان السيارة يجب تنظيفه باستمرار بمواد غسيل مخصصة ويتم استخدام قطع من القماش الناعم ويجب ان يمتنع غسل السيارات تحت أشعه الشمس المباشرة .من المواد المستخدمة أيضا في الحفاظ علي دهان السيارات الخارجي " طلاء الحماية " ويتم وضعة فوق طبقة الطلاء الأساسية لتقليل تأثير العوامل الجوية والخدوش على الدهان.يجب الابتعاد تماما عن سقوط بقايا الأشجار والطين والمواد الكيميائية الضارة علي الطلاء الخارجي التي قد تؤثر سلبًا على دهان السيارة.من الضروري ان يتم تلميع السيارة بانتظام للحفاظ على بريق الدهان ولتقليل الخدوش السطحية .عند ركن السيارة يجب ان يتم استخدام غطاء خارجي لها للحفاظ علي دهان السيارة الخارجي .