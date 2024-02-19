5 خطوات للحفاظ على الدهان الخارجي للسيارة

يعمل الطلاء الخارجي للسيارة علي حماية ألواح الهيكل المعدنية ويمنع تعرضها
للعوامل المسببة للصدأ، وله دور مهم في الصيانة العامة للسيارة وزيادة قيمتها عند
إعادة بيعها مرة اخري .
أهمية طلاء السيارة في حمايتها والمحافظة على قيمتها
ويعد دهان السيارة جزء هام من مظهرها ويجب حمايته، ويحتاج الدهان إلى
العناية الدائمة والصيانة المنتظمة للحفاظ على مظهره وحمايته من التآكل والعوامل
الجوية الضارة.
إرشادات للحفاظ على دهان السيارة الخارجي
يوجد 5 ارشادات مهمة يجب الإلتزام بها للمحافظة على الشكل العام للسيارة من الخارج:
1-تنظيف السيارة باستمرار :
للحفاظ علي دهان السيارة يجب تنظيفه
باستمرار بمواد غسيل مخصصة ويتم استخدام قطع من القماش الناعم ويجب ان يمتنع غسل
السيارات تحت أشعه الشمس المباشرة .
2-استخدام طلاء حماية :
من
المواد المستخدمة أيضا في الحفاظ علي دهان السيارات الخارجي " طلاء الحماية
" ويتم وضعة فوق طبقة الطلاء الأساسية لتقليل تأثير العوامل الجوية والخدوش
على الدهان.
3-تجنب الأوساخ الضارة :
يجب الابتعاد تماما عن سقوط بقايا الأشجار والطين والمواد الكيميائية الضارة علي
الطلاء الخارجي التي قد تؤثر سلبًا على دهان السيارة.
4-الصيانة المنتظمة :
من
الضروري ان يتم تلميع السيارة بانتظام للحفاظ على بريق الدهان ولتقليل الخدوش
السطحية .
5-أستخدام غطاء للسيارة :
عند ركن السيارة يجب ان يتم استخدام غطاء خارجي لها للحفاظ علي دهان السيارة
الخارجي .