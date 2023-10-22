الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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5 أسباب ستدفعك للحصول على مركبة كبيرة

المركبات الصغيرة والكبيرة
المركبات الصغيرة والكبيرة
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على الرغم من الميزات المتعددة للمركبات الصغيرة، من حيث إنها أسهل في القيادة، والتعامل معها أفضل، وتتناسب مع أماكن ركن المركبات بشكل أفضل، إلا أن المركبات الكبيرة لها ميزات أخرى ينبغي الانتباه إليها.اضافة اعلان
وفي الوقت الحالي، أصبحت مركبات لاند روفر، والدفع الرباعي وغيرها من المركبات الكبيرة أكثر شعبية من ذي قبل.
وفيما يلي 5 أسباب قد تدفعك إلى ترقية مركبتك الصغيرة إلى مركبة دفع رباعي كبيرة.

1. مساحة وراحة أكبر

إحدى المزايا المهمة للمركبة الكبيرة هي المساحة. سيكون لديك مساحة أكبر في صندوق المركبة، ولكن أيضاً مساحة أكبر للجلوس بشكل مريح في المقصورة. في مركبة لاند روفر ستتمكن من القيام برحلات برية أو الانطلاق في إجازات محلية أو حتى السفر إلى بلدان أخرى براحة وأناقة.
يمكن وضع الأمتعة والدراجات وأي أغراض كبيرة أخرى في الخلف بسهولة، وحتى مع الحقائب والمعدات المختلفة سيكون هناك مساحة كبيرة للتمدد لرحلتك.

2. خيارات أوسع للقيادة الآمنة

عندما تكون لديك مركبة مخصصة للقيادة في مدينة فلا يمكنك القيادة إلا على طرق المدينة أو الطرق السريعة الكبيرة، لن تكون مريحة أو حتى آمنة على الطرق الوعرة أو حتى على المسارات الترابية في البلدات والقرى، وقد تكافح حتى في الظروف الجوية السيئة.
تحقق من الخيارات المتوفرة لدى المركبة كبيرة الحجم وستكون قادراً على القيادة بأمان في جميع الظروف.

3. احترام وتقدير المركبة التي تقوم بقيادتها

عندما يرى الناس مركبة كبيرة على الطريق فإنهم سيحترمونها بكل تأكيد، وكذلك سيحترمونك أنت كسائق. حيث سيعطون مركبتك مساحة كافية ولن يقلقوا أبداً من أنك تعرف ما تفعله.
عندما نقود مركبات أكبر نكون أقل عرضة لوقوع حادث لمجرد أن مستخدمي الطريق الآخرين يمنحوننا مساحة ووقتاً أكبر.

4. وضعية قيادة مرتفعة ونطاق رؤية أكبر

توفر مركبات الدفع الرباعي كبيرة الحجم للسائق موقعاً مرتفعاً على الطريق، حيث سيكون نطاق رؤيتك أفضل بكثير، وستتاح لك الفرصة لاكتشاف المخاطر وتجنبها في وقت أقرب بكثير.

5. قدرة كبيرة على سحب المركبات الأخرى والكرفانات عند الحاجة

إذا كنت من محبي السفر أو تأمل يوماً ما في القيام بالتخييم العائلي فقد تكون مهتماً بقطر كرفان أو مقطورة، ستواجه معظم مركبات المدينة مشكلة مع هذا الأمر لكن المركبات الكبيرة ليس لديها أية مشكلة.
المركبات الأكبر حجماً ليست كما كانت، لقد تطورت من وحوش تستهلك كميات كبيرة من الوقود ويصعب التعامل معها والتحكم فيها إلى مركبات مريحة تسير بشكل جيد عبر جميع التضاريس.
معظم مركبات الدفع الرباعي الحديثة تتعامل مع مركبة أصغر حجماً من خلال الأدوات المضافة مثل أجهزة استشعار وقوف المركبات مما يعني أن ركن المركبة لن يكون مشكلة أبداً.
إذا كنت تقود دائماً مركبة صغيرة فقد تتفاجأ بمدى الراحة والقدرة على المناورة وسهولة قيادة مركبة أكبر بكثير. معظم الأشخاص الذين ينتقلون من الصغير إلى الكبير لا يفكرون أبداً في العودة مرة أخرى.

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