3 إرشادات مهمة للحفاظ على زيت محرك السيارة

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يعتمد محرك السيارة في عمله على زيت المحرك، وهو المسئول عن تزييت جميع أجزاء المحرك الداخلية، مما يتطلب تغييره بصورة مستمرة للحفاظ على كفاءة المحرك. اضافة اعلان

ويعمل الزيت يعمل على تحسين أداء المحرك وتبريده، وذلك من خلال تصريف الحرارة وتنظيفه من التسريبات الناتجة من عملية الاحتراق الداخلي بجانب منع التآكل والصدأ، وفقًا لـ"صدى البلد".





إرشادات للحفاظ على زيت محرك السيارة







عند تحريك الزيت داخل محرك السيارة، فإنه يمتزج بالهواء من أجل البدء في تجميع الرطوبة، وذلك لأن الرطوبة تعمل على تحويل الزيت إلى حمض.وذلك يؤدي إلى حدوث أعطال بالمحرك، نتيجة تحرك السيارة على الزيت الحمضي الذي يعمل على زيادة تآكل أجزاء المحرك ومضخة الزيت وعلبة التروس.وعند تغيير الزيت ينبغي المحافظة على هذه الإرشادات:1 - يجب تصفية الزيت القديم بالكامل للتخلص من أي ترسبات قبل أن تقوم بوضع الزيت الجديد على الترسبات القديمة التي تؤدي إلى تآكل المحرك.2 - يجب الابتعاد تمامًا عن التسارع، بالإضافة إلى عدم التحميل على المحرك من أجل إخراج طاقة إضافية، خصوصًا عند التحرك من الثبات بعد فترة طويلة من الانتظار.3 - يجب عند تغييره أن تقوم بتغيير الفلتر الخاص بتنقية الزيت لأنه هو المسئول عن تنقية الزيت من الشوائب الضارة بأجزاء المحرك المختلفة.