19 % ممن يرغبون في شراء سيارة جديدة يختارون الكهربائية

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أظهر استطلاع جديد أجرته "بلومبرج إنتلجنس" أنه من المتوقع أن يتسارع انتشار المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. اضافة اعلان





إقبال المستهلكين على المركبات الكهربائية



تسلا تتصدر العلامات التجارية



ارتفاع الأسعار وجودة البطارية.. أهم المخاوف



السيارات الهجينة الخيار الأكثر رواجًا



وشهد أول استطلاع تجريه بلومبرج إنتلجنيس لرغبات العازمين على شراء مركبة جديدة، إقبالاً متزايدًا من المستهلكين على المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية، بنسبة أعلى من نظرائهم الأوروبيين.ووفق نتائج الاستطلاع، سوف يختار 19 % ممن يعتزمون شراء سيارة جديدة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، شراء مركبة كهربائية تعمل بالبطارية.وتصدّرت تسلا قائمة العلامات التجارية لشركات صناعة السيارات بنسبة 21 %، وحلت مرسيدس في المرتبة الثانية بنسبة 15 % وبي إم دبليو في المرتبة الثالثة بنسبة 12 %.وعلى نحو مشابه لأصحاب السيارات الأوروبيين، يبدو الالتزام بالعلامة التجارية بين مالكي السيارات في دبي قويًا، حيث رجّح 67 % من المستجيبين شراء سيارة من العلامة التجارية نفسها مجددًا.وقال مايك دين، كبير محللي بلومبرج إنتلجنس لقطاع صناعة السيارات: "لدى سؤالهم عن مخاوفهم بشأن امتلاك مركبات كهربائية تعمل بالبطارية، أشار المستجيبون إلى ارتفاع الأسعار وتراجع جودة البطارية مع الزمن.في حين ركّز المستجيبون الأوروبيون على غياب البنية التحتية للشحن، والقلق من عدم كفاية البطارية للمسافات المطلوبة.ورغم أن معظم المستجيبين فضلوا المركبات بمحرك احتراق داخلي (54%)، أظهر استطلاع بلومبرج إنتلجنس أن السيارات الهجينة هي الخيار الأكثر رواجًا بين المركبات الكهربائية (34 %).وتهيمن تويوتا على سوق المركبات الكهربائية الهجينة، التي تتمتع بميزة كبيرة في التكلفة نتيجة الوفر الناجم عن حجم الإنتاج.