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187 مليار دولار مبيعات 8 ماركات سيارات فارهه في 6 أشهر

سيارات فارهة
مبيعات السيارات الفارهة
أ أ
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ارتفعت إيرادات أربع شركات للسيارات الفارهة العالمية خلال النصف الأول من عام 2023 بنحو 8 في المائة على أساس سنوي لتسجل 187 مليار دولار.اضافة اعلان
وجاءت هذه الايرادات إجمالي مبيعات 3.3 مليون وحدة، مقارنة بـ173.2 مليار للفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لتقرير "الاقتصادية".

ندرة في إنتاج السيارات الفارهة

وتعد الإيرادات الباهظة للشركات الأربع، التي تضم ثماني ماركات لسيارات فارهة، بسبب الندرة في هذه الفئة تحديدا.
والماركات الثماني الفارهة المشمولة بالتقرير هي: بي إم دبليو وميني كوبر ورولز رويس، وشركة بي إم دبليو، وأودي وبنتلي ولامبورجيني، وشركة مرسيدس بنز، وشركة بورشيه.


تفوق بي إم دبليو الألمانية

وفازت شركة بي إم دبليو الألمانية بنصيب الأسد بإيرادات بلغت 67.9 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بمعدل 11 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ عدد الوحدات المباعة للشركة نحو 1.1 مليون سيارة بي إم دبليو بارتفاع 5.4 في المائة عن العام الماضي، إلى جانب ميني كوبر بمبيعات 140 ألف سيارة، و3.2 ألف سيارة لماركة رولز رويس.


مرسيدس بنز في المرتبة الثانية

وجاءت شركة مرسيدس بنز الألمانية في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 60.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مرتفعة 6 في المائة عن الفترة نفسها من 2022 البالغة 57.1 مليار دولار.
وقد بلغ إجمالي عدد سياراتها المباعة نحو مليون سيارة بارتفاع 5 في المائة على أساس سنوي.
وحلت في المرتبة الثالثة سيارات مجموعة أودي "أودي، بنتلي، لامبورجيني" بإيرادات تبلغ 36.3 مليار دولار خلال النصف الأول مسجلة ارتفاعا بمعدل 2 في المائة.


إيرادات الماركات الثلاث

وتوزعت الإيرادات على الماركات الثلاث، حيث جاءت أعلاها لسيارات أودي بـ33 مليار دولار وبعدد وحدات مباعة بلغت أكثر من 907 آلاف سيارة، تليها سيارات بنتلي بإيرادات بلغت 1.8 مليار دولار وبنحو 7.1 ألف سيارة مباعة.
وسجلت سيارات لامبورجيني إيرادات تجاوزت 1.5 مليار دولار بعدد وحدات مباعة أكثر من 5.3 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.
واحتلت سيارات بورشيه المرتبة الرابعة بإيرادات تجاوزت 22.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل ارتفاعا بمعدل 14 في المائة عن الفترة نفسها المماثلة للعام الماضي.

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