الأربعاء، 29 جمادى الأولى 1445 ، 13 ديسمبر 2023

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10 فحوصات مهمة يجب اتباعها قبل السفر بالسيارة

فحوصات السيارة
فحوصات السيارة قبل السفر
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يتطلب السفر بالسيارة لمسافات طويلة المراجعة على وظائف أدائها، وإجراء الفحوصات على الفرامل والإطارات والمصابيح وغيرها من الفحوصات المهمة؛ للحفاظ على أمن واستقرار السيارة.اضافة اعلان

فحوصات مهمة يجب اتباعها قبل سفرك بالسيارة

1 - فحص فرامل السيارة، والتأكد من عملها بكفاءة.
2 - إلقاء نظرة على زيت الفرامل والتأكد من وجوده في المستوى المطلوب.
3 - فحص زيت المحرك والتأكد من عدم وجود نقصان به والتأكد من لزوجته.
4 - فحص إطارات سيارتك وتأكد من ضغطها، واحرص على أن تكون إطارات السيارة دائماً في الضغط المحدد لها.
5 - فحص مصابيح السيارة والتأكد من عملها بشكل جيد، وعدم وجود أضرار، خاصة عند السفر أثناء الليل.
6 - فحص البطارية والتأكد من عملها بشكل سليم.
7 - فحص خزان الوقود والتأكد من عدم وجود تسريب به.
8 - فحص فتحات تهوية السيارة وهويات الشنطة الخلفية والتأكد من عدم وجود تسريب بها.
9 - التأكد من سلامة عمل الوسائد الهوائية.
10 - التأكد من وجود كمية ماء مناسبة في الرديتاتير.

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