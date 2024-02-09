"وقاء" يبحث وسائل مكافحة الحشرات في المشاعر المقدسة

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عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، الاجتماع التنسيقي بمشاركة 70 ممثلاً من الجهات الحكومية والخاصة.





مكافحة انتشار الحشرات في المشاعر المقدمة



تعزيز دور وقاء ومسؤولياته



تنفيذ أعمال الاستكشاف الحشري المبكر



جاء ذلك بحضور رئيس قطاع الصحة النباتية الدكتور محمد بن عبدالله الخريجي، ومدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، وعدد من الخبراء والمختصين.الاجتماع يستهدف رفع الجاهزية، لتفادي انتشار الحشرات في المشاعر المقدسة.ويسعى الاجتمع إلى رفع مستوى التنسيق والجاهزية لتعزيز دور وقاء ومسؤولياته مع الجهات ذات العلاقة، والتعريف بحالات الحد من حدوث فوران الحشرات، كذلك الوضع الراهن والرؤى المستقبلية لتفادي انتشار الحشرات المزعجة خلال موسمي العمرة والحج.ويهدف الاجتماع إلى عرض خطة الطوارئ، لمكافحة الجراد الصحراوي والنطاط والجندب الأسود.ويسعى مركز وقاء للتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز دور الوقاية والمكافحة، وتنفيذ أعمال الاستكشاف الحشري المبكر لهذه الآفات ومكافحتها.ولتحقيق ذلك يتبني أفضل الطرق وأحدثها مع الاستعانة بخبرات الخبراء للنزول الميداني، للكشف عن هذه الآفات.