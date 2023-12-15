الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هيونداي تكشف عن نسخة جديدة من سيارتها توكسون

هونداي توكسون
هيونداي توكسون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة هيونداي موتور، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، إطلاق نسخة جديدة من سيارتها توكسون من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي.اضافة اعلان

تعديل ماص التصادم الأمامي

وقالت الشركة في بيان، إن مقدمة السيارة تتميز بوجود شبكة أعيد تصميمها بأشكال منتظمة، كما تم تعديل ماص التصادم الأمامي مع توسيع قالب المصد أفقياً.
وفي القمرة الداخلية للسيارة، تم تزويدها بشاشة بانورامية منحنية، ذات عرض مقاس 12.3 بوصة ونظام لتكنولوجيا المعلومات.

الشركة تعد بفئة هجين من التصميم الجديد للسيارة

والأكثر أهمية أن الشركة أكدت أنها ستقدم فئة هجين من التصميم الجديد للسيارة، في حين لم تكشف الشركة عن كامل تفاصيل المحركات الموجودة في النسخة الجديدة.

إتاحة السيارة توكسون بـ 3 فئات

والمعروف أن السيارة توكسون متاحة حالياً في 3 فئات منها بمحرك سعة 2 لتر وأخرى بمحرك سعة 1.6 لتر.
أما الفئة الهجين فستكون مزودة بمحرك بنزين سعة 1.6 لتر إلى جانب محرك كهربائي. ويتم طرح هذه الفئة في أوروبا.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

تسلا تواجه الغرامة بسبب انتهاكات السلامة.. تعرف على التفاصيل

6 إجراءات تسهم في الحد من استخدام البنزين والانبعاثات

"تويوتا" تعلن طرح سيارات كهربائية بمزايا جديدة.. و"فيات" تدخل السباق

هل يلزم تغيير زيت محرك السيارة مع بداية فصل الشتاء؟

رئيس الهيئة العامة للمنافسة يكشف سر التلاعب في قطع غيار السيارات (فيديو)

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

ارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة
9:49 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

4 أسباب لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في المملكة

سيارة آلية
8:46 ص الإثنين، 04 ديسمبر 2023

7 مميزات و4 عيوب.. معلومات تهمك عن السيارات ذاتية القيادة

سيارة سايبر تراك
5:49 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

تعرف على مواصفات وأسعار سيارة "تسلا" الجديدة "سايبر تراك" (صور)

سيارة كهربائية
2:19 ص الأحد، 03 ديسمبر 2023

أثناء سيرها على الطريق.. تكنولوجيا جديدة لشحن السيارات الكهربائية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

برنامج اذكى
7:17 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. "تعليم جدة" تدعو الطلاب المسجلين بـ "أذكى" لتجربة منصة الاختبار التأهيلي

قطعة-ارض-سكني
7:04 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

بيان عاجل لــ"سكني" حول الأسر المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام

حساب المواطن
6:35 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

الطفل - درجة الحرارة - التهاب اللوز - سخنيه
5:13 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

قد يكون مميتًا.. 5 أعراض لإصابة الأطفال بالتهاب السحايا تتشابه مع نزلة البرد

سيارات الأجرة1
5:01 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

عاجل.. إيقاف إصدار تراخيص سيارات الأجرة العامة في 4 مدن

انقاص الوزن
4:55 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

كيف تخسر 4 كيلو من وزنك خلال 10 أيام فقط؟ (تعرف على التفاصيل)