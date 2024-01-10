"هواوي" تكشف عن واحدة من أكثر السيارات العائلية فخامة وتطورًا

أ أ
كشفت هواوي، عن سيارة جديدة صممتها لتكون إحدى أبرز السيارات العائلية، بعد
أن لفتت الأنظار بسيارة Luxeed S7 الكهربائية التي طورتها مع Chery،
هيكل مميز و3 صفوف من المقاعدوتأتي Aito M9 الجديدة من
هواوي بهيكل SUV مميز التصميم،
وجهزت بثلاثة صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 6 ركاب.
وحصلت مقاعدها على أنظمة كهربائية ووسادات متحركة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.
شاشة لمس عملاقة وتتميز السيارة أيضًا هو شاشة اللمس العملاقة التي تمتد على كامل مساحة
واجهة القيادة فيها، إذ يمكن استعمالها كشاشة عرض كبيرة، أو تقسيمها لـ 3 شاشات.
وتتواجد شاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات بمقاس 12.3 بوصة، وأخرى بمقاس 15.5 بوصة لتكون شاشة مركزية، والقسم الثالث شاشة لراكب المقعد الأمامي الأيمن تأتي بمقاس 16 بوصة.
السيارة مجهزة بجهاز ليدار و27 مستشعر حركةتعمل أنظمة الوسائط المتعددة في هذه السيارة مع برمجيات Huawei Harmony OS4، كما جهزت
هواوي هذه السيارة بجهاز ليدار، و27 مستشعر حركة ومسافة، لتكون قادرة على قيادة
نفسها ذاتيًا عبر نظام Huawei ADS
2.0، وجهزتها بكاميرات توفر رؤية كاملة لمحيط
الهيكل بزاوية 360 درجة.
محرك بنزين ومحركان كهربائيان وحصلت هذه السيارة على نظام هجين يضم محرك بنزين ومحركين كهربائيين يولدون
معا عزمًا كليًا يعادل 496 حصانًا.
وجهّزت ببطاريات تمكنها من الحركة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية لتقطع 1239 كلم بالشحنة الكاملة، كما يمكن لهذه السيارة الوصول إلى سرعة 200 كلم/سا.