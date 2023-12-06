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هل يلزم تغيير زيت محرك السيارة مع بداية فصل الشتاء؟

زيت محرك السيارة
تغيير زيت محرك السيارة
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يؤكد خبراء السيارات، أهمية مراقبة نوعية ولزوجة زيت السيارة مع بداية فصل الشتاء، وتغييره في حالة تطلب الأمر ذلك للحفاظ على عمر المحرك، خاصة في المناطق شديدة البرودة.اضافة اعلان

زيت محرك السيارة في الشتاء


ويوضح الخبراء، أن تغيير زيت السيارة في الشتاء يعتبر جزءًا مهمًا من صيانة السيارة، في الأجواء شديدة البرودة، حيث تحتاج الزيوت المستخدمة في فصل الشتاء إلى خصائص محددة للتعامل مع درجات الحرارة المنخفضة بشكل فعال.

نصائح قبل تغيير زيت السيارة في الشتاء:


1. اختيار زيت المحرك المناسب: يُفضل استخدام زيت المحرك ذو وزن أقل في فصل الشتاء، وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة للسيارة.
وعليك أن تعلم أن زيت المحرك ذو وزن أو لزوجة أقل يتدفق بسهولة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة، ويساعد على تشغيل المحرك بسرعة أكبر.

2. فحص مستوى الزيت بانتظام: تأكد من فحص مستوى الزيت في المحرك بانتظام خلال فصل الشتاء. يجب أن يكون مستوى الزيت ضمن النطاق الموصى به من قبل الشركة المصنعة.

3. تسخين المحرك قبل التغيير: قبل تغيير زيت المحرك في الشتاء، قم بتشغيل المحرك لبضع دقائق لتسخين الزيت. هذا يساعد على تدفق الزيت بسلاسة ويجعل عملية التغيير أكثر فعالية.

4. استخدام مرشح زيت جديد: يُنصح بتغيير مرشح الزيت أيضًا عند تغيير زيت المحرك. يساعد مرشح الزيت الجديد على تنقية الزيت من الشوائب والرواسب ويحافظ على نظافة الزيت الجديد.

5. اتباع توصيات الشركة المصنعة: يجب دائمًا الاطلاع على دليل المالك للسيارة واتباع توصيات الشركة المصنعة بشأن تغيير زيت المحرك في الشتاء. تلك التوصيات تعتمد على نوع وموديل السيارة الخاصة بك.

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ويجب أيضا أن تأكد من اتباع الإجراءات الأمنية المناسبة أثناء تغيير زيت المحرك، مثل ارتداء القفازات واستخدام أدوات مناسبة.
وإذا كنت غير متأكد من الطريقة الصحيحة لتغيير زيت المحرك، فمن الأفضل أن تستعين بورشة ميكانيكية محترفة لتنفيذها بالنسبة لك.

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