الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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هذه الدولة تمنح "الضوء الأخضر" لأول سيارة أجرة طائرة في العالم

سيارة أجرة طائرة
سيارة أجرة طائرة
أ أ
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منحت الصين رسميًا أول شهادة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما يشكّل إشارة إلى إمكان إعطاء ضوء أخضر قريبًا للبدء بالاستخدام التجاري لهذه المركبات في هذا الدولة الآسيوية العملاقة.اضافة اعلان

"شهادة نوع" لسيارة الأجرة الطائرة

وأصدرت السلطات الصينية المختصة "شهادة نوع"، تثبت أن الأمان متوافر في مركبة وأنها صالحة للاستخدام، لسيارة أجرة طائرة من إنتاج "إهانغ" الصينية الناشئة، وهي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في قطاع النقل الجوي في المدن الآخذ في الازدهار.
وأكدت الشركة أنها أول «طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية» (eVTOL) في العالم تحصل على مثل هذه الوثيقة، ما يجعل الصين واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال.
وأوضحت الشركة في بيان أن "إدارة الطيران المدني الصينية أصدرت شهادة نوع لنظام الطائرات دون طيار EH216-S».

صلاحية الطيران

وأفادت إدارة الطيران المدني بأن هذه الشهادة تشير إلى أن المركبة "تستوفي متطلبات صلاحية الطيران" و"تتمتع بمتطلبات الأمان للعمليات المأهولة"، أي مع وجود أشخاص فيها، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأشارت الإدارة إلى أن "هذا النموذج سيخضع لامتحانات التأهيل التشغيلي وسيتم وضعه رسميًا حيّز التشغيل التجاري بعد استيفاء المتطلبات".
وقال مؤسس "إهانغ" رئيسها التنفيذي هو هوازهي "نأمل في أن نصبح أول شركة في العالم، على المدى القصير، تطلق التشغيل التجاري لطائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية ذاتية القيادة".

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