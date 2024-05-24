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ميزات فاخرة.. مازدا تكشف عن سيارتها الكهربائية EZ-6 الجديدة

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سيارة مازدا
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كشفت مازدا مؤخرًا عن سيارتها الكهربائية EZ-6 الجديدة كليًا، وحان الوقت الآن لتعلن الشركة عن تفاصيل المحركات وعن الميزات الفاخرة المتوفرة للركاب.اضافة اعلان


مازدا تكشف عن سيارتها الكهربائية EZ-6 الجديدة

وحسب "سعودي شفت"، فإن سيارة مازدا EZ-6 الكهربائية، تتميز بقوة 255 حصان وسرعة قصوى تزيد عن 170 كم/س، فإن الشركة توفر أيضاً فئة ثانية من السيارة بمحركات هجينة تشمل محرك وقود سعة 1.5 لتر ينتج 94 حصان مدعم بمحرك ليوفرا معاً 215 حصان.


سيارة EZ-6 ستكون متاحة قبل نهاية العام


ومن المتوقع أن تكون سيارة EZ-6 متاحة في الصين قبل نهاية العام وستتميز بخارجية أنيقة تشمل إضاءة LED، وسيحصل الركاب على مقاعد فائقة الراحة “عديمة الجاذبية”، بالإضافة لتوفر نظام معلومات وترفيه مزود بشاشة 14.6 بوصة، ونظام إضاءة محيطة يوفر 64 لونًا، ونظام صوت فاخر من سوني مكون من 14 مكبر صوت، وأخيرًا وليس آخرًا سقف زجاجي بانورامي.


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