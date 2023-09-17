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مفاجأة "فورد" بمناسبة اليوم الوطني.. الدفعة الأولى والمصاريف الإدارية 0%

فورد
فورد الناغي
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يتميز شهر سبتمبر من كل عام بإطلاق العروض والتخفيضات على كافة المنتجات الاستهلاكية داخل أسواق المملكة، احتفالاً باليوم الوطني الذي يحل في 23 من هذا الشهر.اضافة اعلان
وتأتي في مقدمة العروض، ما تقوم به شركات السيارات من تخفيضات في الأسعار، ومبادرات وتسهيلات ائتمانية في طريقة التسديد.


عرض شركة فورد توروس لليوم الوطني

وتعلن شركة فورد اليوم أحد أهم هذه العروض، بمناسبة اليوم الوطني، حيث قررت أن يتمتع المستهلك بالحلول التمويلية الميسرة المُقدمة على سيارة فورد توروس من الوكيل فورد الناغي.


الدفعة الأولى والرسوم الإدارية 0%

وأكدت على أن قيمة الدفعة الأولى، إضافة إلى الرسوم الإدارية ستكون 0% ، على أن تُطبق الشروط والأحكام.


تعبئة نموذج الطلب وإرساله إلى الشركة

وخاطبت الشركة عملاءها، ممن يريد التقدم للحصول على عروض اليوم الوطني 2023، أن يقوم بتعبئة نموذج الطلب، ومن ثم إرساله ليصل مباشرة إلى فورد الناغي.
وقالت إن الشركة سوف تقوم بدورها في التواصل مع العميل بأقرب وقت لإبلاغه بالخطوات التالية لإكمال طلبه.

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