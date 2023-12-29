مفاجأة صادمة لإيلون ماسك.. هاكرز يسرب تقنية عمل سيارة تسلا 3

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اخترق باحثون ألمان سيارة تيسلا موديل 3 من خلال التلاعب بدوائرها الداخلية، باستخدام معدات بقيمة 600 يورو.





سيارة تسلا 3 اضافة اعلان



دوائر سيارة تسلا 3



إيلون مود



الطيار الآلي في سيارة تسلا 3



مميزات تسلا 3



ولم يتمكنوا فقط من الوصول إلى "البيانات المهمة" حول السيارة، ولكنهم وجدوا رمزًا يؤكد الإعداد، وهو ما لم تعترف به شركة "تسلا" رسميًا.أجرى البحث كريستيان ويرلينج ونيكلاس كونابفيل وهانز نيكلاس جاكوب، وهم ثلاثة طلاب دكتوراه في جامعة برلين التقنية.وقدموا نتائجهم في مؤتمر القرصنة "كايوس كمبيوتر كلوب" في هامبورج، ألمانيا يوم الأربعاء.وقالوا في بيان: "لقد أظهرنا هجومنا على خلل الجهد الكهربائي على "تسلا أوتوبيلتو"، مما يتيح لنا امتيازات الوصول إلى النظام".وأضافوا: "يمكّننا الهجوم من استخراج تعليمات برمجية عشوائية وبيانات المستخدم من النظام".وفقًا للفريق، يتطلب "خلل الجهد" الوصول الفعلي إلى دوائر السيارة وبالتالي لا يمكن إجراء الاختراق عن بُعد.ويتضمن خلل الجهد التسبب عن عمد في حدوث تقلبات قصيرة في مصدر الطاقة للدائرة، والتي يمكن أن تسبب خللًا في سيارة تسلا.وسمحت هذه الثغرات للقراصنة الألمان بالوصول غير المصرح به إلى بيانات السيارة واستخراج البيانات الحساسة من ذاكرة الجهاز.وتضمن ذلك معلومات شخصية عن السائق مثل جهات الاتصال الموجودة في دليل الهاتف ومواعيد التقويم، وكذلك بيانات حول السيارة مثل المواقع التي زارتها.وعثر الخبراء أيضًا على رمز يؤكد وجود إعداد "إيلون مود" الذي يقلل من تنبيهات مراقبة السائق.ويسمح بالقيادة بدون استخدام اليدين، على الرغم من أن هذا يتعارض مع توصيات تسلا الرسمية، ويحتمل أن يشكل خطورة.ومن غير الواضح كيف يمكن لسائقي الطراز 3 تفعيل هذا الوضع.قالت صحيفة "ديلي ميل"، إنها اتصلت بالباحثين للحصول على مزيد من المعلومات.وتكهن الخبراء بأن "وضع إيلون" مخصص للرئيس التنفيذي لشركة تسلا نفسه وعدد قليل من العملاء المختارين من اختياره.ويستخدم نظام "الطيار الآلي" من تسلا بيانات الكاميرا وأجهزة الاستشعار لإنشاء تمثيل للعالم المحيط بالسيارة، والذي يتم عرضه افتراضيًا على شاشة داخل السيارة.كما سمح اختراق النظام للفريق بالتقاط مقاطع فيديو لما كانت تشاهده السيارة على طول الطريق، مع استكمالها بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس).وعلى غرار الكثير من شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى، تطلب "تسلا" من العملاء دفع المزيد مقابل ميزات إضافية مثل التسارع الأسرع أو المقاعد الخلفية المدفأة.ويمكن أن يسمح اختراق كمبيوتر السيارة المدمج للمستخدمين بفتح هذه الميزات دون الدفع، وفقًا للفريق الألماني.وأضافوا أن مساعد القيادة الآلي في تسلا كان "خاضعا للتدقيق العام" لأسباب جيدة وسيئة.ويشيرون إلى أن الشركة تستدعي أكثر من مليوني سيارة مزودة بنظام الطيار الآلي في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من الحوادث المميتة.وقعت حتى الآن 19 حالة وفاة تتعلق بالطيار الآلي لشركة تسلا، إلى جانب مئات الحوادث غير المميتة، وفقًا لتحليل صحيفة واشنطن بوست .وتحذر تسلا من أن السائقين الذين يستخدمون الأنظمة يجب أن يكونوا على استعداد للتدخل في جميع الأوقات، وفقًا لأي نظام قيادة ذاتي من المستوى الثاني.قالت "ديلي ميل" إنها اتصلت بشركة "تسلا" للتعليق.