مفاجأة.. تعرف على المعادن التي تُستخدم في صناعة السيارات الكهربائية

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تستهلك السيارة الكهربائية 207 كيلو جرامات من 6 معادن مهمة، بينما تحتاج التقليدية إلى 33.9 كيلوجرام فقط، بخلاف الصلب والألمنيوم. اضافة اعلان

وفيما يلي الكمية المستخدمة من كل معدن في صناعة السيارات الكهربائية بالكيلوجرام:





6 معادن مهمة للسيارة الكهربائية





احتياجات السيارات التقليدية





إعادة تدوير البطاريات





الطلب سيتجاوز المعروض





الإنتاج الحالي لا يكفي



1.الجرافيت 66.32.النحاس 53.23.النيكل 39.94.المنجنيز 24.55.الكوبالت 13.36.الليثيوم 8.9وتستخدم السيارات التقليدية 33.9 كيلوجرام من النحاس و11.2 كيلوجرام من المنجنيز فقطوالأرقام لا تشمل الصلب والألمنيوم المستخدم بالتساوي في السيارات الكهربائية والتقليدية.وكشف تقرير لوكالة بلومبرج عن حتمية الاعتماد على عملية إعادة التدوير كوسيلة للحصول على المعادن اللازمة لصناعة البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائيةيأتي هذا في الوقت الذي تشير توقعات بلومبرج إن إي اف إلى أن حجم البطاريات الكهربائية منتهية الصلاحية سيقفز من صفر إلى 1.6 مليون طن سنويًا.البيانات التي نشرتها شركة جلينكور العالمية لإنتاج النحاس والنيكل والكوبلت هي خير برهان على صحة هذه التقديرات.وتقول الشركة إن تصنيع 140 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 يستلزم توفير كمية إضافية من النحاس تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويًا و 1.3 مليون طن من النيكل ونحو 263,000 طن من الكوبلت.والزيادة المطلوب توفيرها من معدن الكوبلت تتجاوز بمراحل الإنتاج الحالي المتاح من المعدن المستقر حاليًا عند مستوى 150 ألف طن عام 2018، وفقًا لبيانات بلومبرج إن إي إف.تحتفظ الصين بميزة تبرر تفوقها على الولايات المتحدة وأوروبا في نشاط إعادة التدوير؛ مما يجعلها قادرة على توليد مكاسب اعتمادًا على هذا النشاط.