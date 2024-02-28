مفاجأة.. "أبل" تُقرر وقف تصنيع السيارات الكهربائية

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بعد جهود استمرت عشر سنوات، فجرت عملاق التكنولوجيا العالمية، شركة "أبل"، مفاجأة وقررت إلغاء مشروعها الطموح لتصنيع سيارة كهربائية.





"أبل" تُقرر وقف تصنيع السيارات الكهربائية



الذكاء الاصطناعي كلمة السر



وأوضحت حسب "بلومبرج"، أن القرار الصادم يأتي من أجل التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي وسماعات الواقع المعزز، واللحاق بمنافسيها في هذا المجال الذي يستحوذ حاليًا على خيال المستهلكين والمستثمرين.وفي مذكرة داخلية، أعلنت الشركة تخليها عن مشروع السيارات الكهربائية، مما فاجأ حوالي ألفي موظف يعملون في المشروع.وأخبرت الشركة، الموظفين أنه سيتم البدء في إنهاء المشروع الذي أبقته الشركة طيّ الكتمان، وأن العديد من الموظفين في الفريق الذي يعمل على السيارة المعروفة باسم "إس بي جي"، سيتم نقلهم إلى قسم الذكاء الاصطناعي، وسيركز هؤلاء الموظفون على مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تُعد بمثابة أولوية رئيسة متزايدة للشركة.

وفي عام 2014، بدأت "أبل" في العمل على السيارة الكهربائية تقريبًا، وكانت تطمح لصنع سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل بتصميم داخلي يشبه سيارة الليموزين، وملاحة موجهة صوتيًا، لكن المشروع واجه العديد من الصعوبات منذ بدايته.

