معرض الرياض للسيارات يكشف عن سيارة كيا K3 لأول مرة بالشرق الأوسط

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أطلقت شركة كيا الشرق الأوسط وإفريقيا، مركبتها الجديدة كليًا كيا K3 السيدان المدمجة، وذلك في معرض الرياض للسيارات 2023 في المملكة. اضافة اعلان





سيارة كيا K3



ميزات الأمان والسّلامة



تصميم داخلي جديد



مظهر جريء ومستقبلي



وانطلاقًا من موقعها كمزود رائد لحلول التنقل المستدام، ستعرض كيا سبعة طرازات من السيارات الأكثر جماهيرية وتميزًا في السوق حاليًا، وهم EV6، وEV9، وK8 HEV، وK5 HEV، وSeltos، وSportage، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 9 ديسمبر 2023، وفقًا لموقع "عالم السيارات".ويشكّل معرض الرياض للسيارات، منصّة عالمية لشركة كيا لعرض أحدث تطوراتها التكنولوجية وتقنياتها الحديثة في صناعة السيارات، كما ويُسهم بلا شك في التأكيد على التزام الشركة بشعارها “الحركة الملهمة”.ومن المتوقّع أن تستحوذ شركة كيا على حصّة كبيرة في فئة سيارات سيدان، إذ تمثل سيارة كيا K3 إرثًا من الجودة، وتسهم في إرساء معايير جديدة للتصميم والتكنولوجيا والأداء والمساحة.تتضمن سيارة K3، مجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المتقدمة لمساعدة السائق (ADAS)، الأمر الذي يُشكل دلالة واضحة على إلتزام كيا المستمر في حماية السائقين والركاب والمشاة.تشتمل المجموعة على نظام المساعدة على تجنب التصادم الأمامي (FCA)، ما يوفر طبقة إضافية من الحماية ضد الاصطدامات الأمامية المحتملة، ونظام المساعدة على تجنب التصادم في النقطة العمياء (BCA) لتعزيز السلامة من خلال اكتشاف وتحذير سائقي المركبة أو الأشياء في البقع العمياء، والتحذير من الخروج الآمن (SEW) وهي وظيفة أمان للقيادة توفر تحذيرًا عند اقتراب سيارة من الخلف أثناء خروج أحد الركاب من السيارة، ونظام المساعدة للتحكّم في الضوء العالي (HBA) لتحسين الرؤية، وكاميرا الرؤية الخلفية أو الشاشة السوداء (RVM) للرجوع للخلف بسهولة وبأمان.بالإضافة إلى ذلك، تحتوي سيارة كيا K3 على نظام تحذير مسافة ركن السيارة للأمام/الخلف الذي يساعد السائق أثناء تحرك السيارة عن طريق إصدار صوت تنبيه في حالة استشعار أي جسم بهدف الحفاظ على سلامته وسلامة الآخرين أثناء ركن السيارة.تعد سيارة كيا K3 الجديدة كليًا، مزيجًا بارعًا من الحداثة والمتعة والراحة من خلال مزج السلاسة مع الأداء الوظيفي. وقد تفوّقت سيارة كيا K3 في هذا الجيل على جميع السيارات من ذات الفئة وذلك بفضل تزويدها بشاشة معلومات وترفيه بانورامية تربط المجموعة الرقمية بشاشة المعلومات والترفيه، وعجلة قيادة مصممة حديثًا ولوحة قيادة عصرية.وبهدف تزويدها بقدرات اتّصال متقدّمة على الرّغم من صغر مساحتها، تحتوي سيارة كيا K3 على شاشة خاصة بلوحة العدادات الرقمية مقاس 4.2 بوصة، وشاشة نظام ترفيهي تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة خلف قطعة زجاجية واحدة، تمتد من جانب السائق إلى الكونسول الوسطي. وأخيرًا، يأتي آبل كاربلاي Apple Carplay وأندرويد أوتو Android Auto بشكل قياسي.علاوةً على ذلك، تم تجهيز السيارة بمكيف هواء منفصل للمنطقتين الخلفيتين، لضمان أقصى درجات الراحة للركاب بالاضافة الى مجموعة العدادات الرقمية، وفتحات الهواء الخلفية، وعروض الإضاءة المحيطة التي يمكن تخصيصها من بين 64 لونًا مختلفًا.على عكس التصميم العادي الذي تختاره معظم السيارات في فئة سيارات السيدان، فإن سيارة K3 تجسد فلسفة التصميم الجديدة لشركة كيا “إتّحاد الأضداد” وأحد عناصر التصميم الخمس التي تستند إليها لغة التصميم التابعة لكيا “القدرة على التقدم”.ولقد أعطتها سيارة كيا K3 طابعًا عالي التقنية بتصميمها الجريء والقوي. كما ويتميز التصميم الخارجي لسيارة K3 باعتماد الخطوط الجريئة والأشكال الفريدة والألوان المميزة والأنسجة غير العادية.وجدير بالذكر، أن سيارة كيا K3 تبشر بعصر جديد من السيارات، إذ تأتي بصورة ظلية حادّة على طراز فاستباك Fastback وواجهة أمامية عدوانية، وإشارات تصميمية حادة، ونمط إضاءة LED DRL مميز، كما وتجمع K3 بين التكنولوجيا والطبيعة معًا للحصول على شكل مذهل على الطرق أو أينما كانت متوقّفة.وإذا كانت سيارة كيا K3 تبدو مألوفة، فهذا لأنها حافظت على تركيبات المصابيح الأمامية المحاطة بشبكة “الأنف النمر” Tiger Nose مع شكل أكثر دقّة. كما أن K3 المدمجة لها تصميم فاستباك أنيق وذلك واضح من خلال السقف المنسدل الذي يضفي أسلوب مختلف تمامًا من التطور، كما هو الحال مع شريط الضوء الخلفي ذو العرض الكامل في الخلف.من جهته علّق أحمد سدودي، نائب الرئيس للتسويق والمنتج في كيا الشرق الأوسط وإفريقيا، على إطلاق سيّارة كيا K3 خلال المعرض قائلًا: “يُشكل كشف النقاب عن سيارة كيا K3 في هذا الحدث المرموق، دلالة واضحة على التزامنا المستمر بأن نقوم بدورٍ نشط وفعال في تشكيل مستقبل التنقل داخل المنطقة، ونحن على يقين أنّ مشاركتنا في معرض الرياض للسيارات تشكّل عامل أساسي في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.وبينما تسعى الدولة بنشاط إلى التنويع الاقتصادي والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة وتقدمًا من الناحية التكنولوجية، تصبح مثل هذه الأحداث بمثابة عروض رئيسية وحيوية لصناعة السيارات”.وأضاف سدودي: “بناءً على ذلك، يُشكل هذا المعرض، المنصة الأمثل لإطلاق أحدث طراز لدينا، سيارة كيا K3 التي تُعتبر إضافة جديدة، وتتميز بالابتكار والراحة والاستخدام الفعال للمساحة والتصميم الرائد في الصناعة بقيادة فلسفة التصميم لدينا “اتّحاد الأضداد” والتي تعكس تلقائيًا موقفنا تجاه التطور والتغيير.ومن خلال سيارة K3، نحن ملتزمون بمواصلة تعزيز الجاذبية العاطفية للعملاء في سوق سيارات السيدان مع إظهار أن المركبات ذات المستوى المبتدئ لديها القدرة على تقديم تجربة مرضية مماثلة لتلك التي توفرها سيارات الفئة الأعلى”.