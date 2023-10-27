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مسؤول بـ"لوسد": نتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية بالخليج لـ 30% في 2030

لوسد
شركة لوسد الشرق الأوسط
أ أ

توقع فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري في شركة لوسد الشرق الأوسط، أن تبلغ مبيعات المركبات الكهربائية في منطقة الخليج 30% من إجمالي مبيعات السيارات بحلول 2030. اضافة اعلان
وقال سلطان في مقابلة مع الشرق للأخبار، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، إن الشركة تستهدف تحويل مصنعها في السعودية إلى مصنع تجميع كامل للسيارات الكهربائية.

المركبات الكهربائية

وأضاف أن توطين سلاسل التوريد يسمح بتأمين قطع الغيار اللازمة من المصنع عن قرب، مع وجود بيئة ملائمة تضم البنية التحتية في مجال شحن السيارات، ما يساعد المستهلكين بعدة طرق، مبينًا أن التكلفة سوف تنخفض على المدى الطويل.
وذكر أن المركبات الكهربائية أرخص بكثير من حيث تكاليف الطاقة، متوقعًا أن تكون 50% من مبيعات السيارات الجديدة في 2030 عبارة عن مركبات كهربائية.
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