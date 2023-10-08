"مرسيدس بنز 300 SL" نادرة للبيع مقابل هذا المبلغ (صور)

أ أ

تعرض دار مزادات rmsothebys، سيارة نادرة من نوع مرسيدس بنز 300 SL، موديل 1956، للبيع ضمن مزاد LONDON 2023





المزاد نوفمبر المقبل اضافة اعلان



سعر سيارة مرسيدس بنز 300 SL



يُعقد المزاد في 4 نوفمبر المقبل، ويضم مجموعة نادرة من السيارات، ويشارك فيه مجموعة من دور العرض الشهيرة.وقدرت الدار سعر السيارة النادرة ما بين 1.25 - 1.5 مليون جنيه إسترلينيوقالت دار rmsothebys: "السيارة إصدار محدود مع نظام التعليق الرياضي الاختياري ومحرك NSL".وأضافت: "تحتفظ السيارة بمحرك الأرقام المطابقة، وهي واحدة من 300 نموذج تم إنتاجها من الطراز، حيث تتميز بحزمة الأداء المرغوب فيها".تجديدات على سيارة مرسيدس بنز 300 SLوتابعت الدار: "تمت صناعتها في الأصل باللون الأزرق المعدني، وتم تشطيبها الآن بمزيج من الألوان الخالدة باللون الفضي فوق الجزء الداخلي من الجلد الأحمر".وأشارت الدار إلى أن السيارة تم تسليمها جديدة إلى الفلبين، قبل أن تستقر لاحقًا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمملكة المتحدة.