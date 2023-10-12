مرسيدس بنز تطرح شاحنات كهربائية في المملكة قريبا بهذه المميزات

أ أ

يتأهب سوق المملكة لاستقبال شاحنة مرسيدس بنز eActros 300)، الكهربائية المخصصة للمسافات الطويلة بنظام الدفع 4×2 والتي تعمل بالبطارية بشكل كامل. اضافة اعلان





مميزات الشاحنة الكهربائية





التكامل بين الابتكار والكفاءة





قفزة في قطاع النقل المستدام





أنظمة السلامة المتطورة





الشحن بنسبة 80% خلال ساعة واحدة



تمتاز الشاحنة الكهربائية بالكامل، والأولى من نوعها من Mercedes-Benz Trucks)) بالاستدامة، والهدوء، إلى جانب العديد من الخصائص المبتكرة لتلائم متطلبات وتطلعات المستقبل.وصُممت (eActros) امتثالًا بأعلى معايير الابتكار والاستدامة العالمية، من أجل تسهيل التحول إلى مستقبل خال من انبعاثات الكربون الضارة، مما يُمثل قفزة نوعية ضمن قطاع النقل.وتعد(eActros) ليست مجرد مركبة؛ فهي تجسيد للتكامل المثالي بين الابتكار والكفاءة، وتعكس أيضًا التزام Mercedes-Benz Trucks)) التام نحو كوكب أكثر اخضرارًا، وتحقيق أهداف النقل المستدام ضمن رؤية السعودية 2030.وقال أولاف بيترسون، المدير العام لشركة (Daimler Commercial Vehicles MENA): "يمثل طرح (eActros) في السوق السعودي قفزة نوعية هائلة ضمن قطاع النقل المستدام.وأضاف أن هذه الشاحنة المصممة على أحدث طراز مزودة بالعديد من الخصائص المتقدمة، بما في ذلك مساعد التحكم في الثبات، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد المكابح الفعال 5.مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، فضلًا عن توفير تجربة قيادة أكثر راحة وأمانًا للسائقين والمشاة على حد سواء، إذ أن (eActros) .تتمتع شاحنات (eActros) بالعديد من أنظمة السلامة والمساعدة المتطورة، بما في ذلك مساعد التحكم في الثبات، ومساعد الحفاظ على المسار، ومساعد المكابح الفعال 5.وبفضل سعة البطارية المذهلة التي تبلغ 336 كيلو وات في الساعة، تتمتع شاحنة (eActros 300) بالقدرة على السفر لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر في الشحنة الواحدة.ويُمكن شحن الشاحنة بنسبة تصل إلى 80 % خلال حوالي ساعة بفضل قدرتها على الشحن السريع، لتكون جاهزة دائمًا للعمليات اليومية الشاقة.