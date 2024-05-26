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محرك هجين.. "بنتلي" تنشر الصور الأولى لسيارة كونتينينتال جي تي الجديدة

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كونتينينتال جي تي الجديدة
أ أ
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أعلنت شركة "بنتلي" إطلاق محرك هجين جديد، مع نشر صور تشويقية للجيل الرابع من سيارتها الفاخرة كونتيننتال جي تي، والقادمة في يونيو 2025.اضافة اعلان


الصور الأولى لسيارة كونتينينتال جي تي الجديدة

وحسب "سعودي شفت" فإن السيارة يتكون بمحرك هجين V8 سعة 4.0 لتر ثنائي التوربو ومحرك كهربائي، ليقدم النظام قوة تصل إلى 771 حصان.
وتوفر السيارة، مدى كهربائي يصل لـ 80 كيلومتر، وستكون أول سيارة من الشركة بهذا المحرك الجديد.


كما أن لكونتيننتال جي تي الجديدة تصميم محسن، وتتضمن مصابيح أمامية وخلفية مستوحاة من شقيقتها فائقة الفخامة ومحدودة الإنتاج مولينار باتور، كما ستوفر قاعدة عجلات متطورة توفر قيادة متكاملة ونظام دفع رباعي نشط وتوجيه بالعجلات الأربع.
ويُتوقع أن تحقق السيارة تسارعًا من 0-96 كم/س في أقل من 3 ثوانٍ وسرعة قصوى تزيد عن 320 كم/س.

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