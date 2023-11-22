محرك كهربائي بالكامل.. 4 مزايا فريدة لـ"بي إم دبليو" الفئة الخامسة الجديدة

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قامت مجموعة BMW بطرح الجيل الجديد من الفئة الخامسة، وهي سيارة سيدان فاخرة متوسطة الحجم.

تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق وحديث، وداخلية فخمة ومريحة، ومجموعة واسعة من الخيارات الميكانيكية، بما في ذلك محرك كهربائي بالكامل. اضافة اعلان





4 مزايا فريدة



التصميم الخارجي



المقصورة الداخلية



الخيارات الميكانيكية



تجارب القيادة



التقييم



من أبرز مزايا الفئة الخامسة الجديدة:1 - تصميم خارجي أنيق وحديث مع لغة تصميم جديدة.2 - داخلية فخمة ومريحة مع مقصورة نباتية بالكامل.3 - مجموعة واسعة من الخيارات الميكانيكية، بما في ذلك محرك كهربائي بالكامل.4 - تجارب قيادة رياضية ومتطورة مع مجموعة من أنظمة القيادة الآلية.تتميز الفئة الخامسة الجديدة بتصميم خارجي أنيق وحديث، مع لغة تصميم جديدة تركز على البساطة والوضوح.تشمل التغييرات الرئيسة زيادة طول السيارة وعرضها وقاعدة عجلاتها، بالإضافة إلى واجهة أمامية جديدة مع مصابيح LED متطورة.تتميز الفئة الخامسة الجديدة بداخلية فخمة ومريحة، مع مواد عالية الجودة وتقنيات حديثة. يشمل التغييرات الرئيسة مقصورة نباتية بالكامل، والتي تتميز بمواد طبيعية صديقة للبيئة.تتوفر الفئة الخامسة الجديدة بمجموعة واسعة من الخيارات الميكانيكية، بما في ذلك محرك بنزين عالي الكفاءة يتضمن تقنية هجينة خفيفة بقوة 48 فولط، ومحرك كهربائي بالكامل.تقدم الفئة الخامسة الجديدة تجارب قيادة رياضية ومتطورة، بفضل مجموعة من أنظمة القيادة الآلية.تشمل هذه الأنظمة نظام المساعدة على القيادة الاحترافي Professional Assistant Driving، والذي يوفر وظائف متقدمة مثل التحكم التلقائي في المسار والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ.تُعد الفئة الخامسة الجديدة سيارة سيدان فاخرة متميزة تقدم مجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك التصميم الأنيق، والمقصورة الفخمة، والخيارات الميكانيكية المتقدمة.