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"متخصص": سوق تجديد البطاريات عشوائي والعمر الافتراضي 3 سنوات (فيديو)

سوق البطاريات
متخصص .. سوق تجديد البطاريات عشوائي والعمر الافتراضي 3 سنوات
أ أ
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متخصص في مجال السيارات يؤكد وجود سوق لتجديد البطاريات، وأن العمر الافتراضي للبطارية من 3 إلى 5 سنوات وتنقص في الأجواء الحارة.
وقال المتخصص في تقرير لقناة "الإخبارية" في "إكس" أن تجديد البطاريات طبيعي لكن بشروط، حتى لا يقع المواطن ضحية في نهاية الأمر.اضافة اعلان


شروط تجديد البطارية

وأكد أن هناك شروطا معينة لعملية التجديد، ولا بد من معرفة تاريخ البطارية، وعدد سنوات استخدامها ، وعدد السيارات التي تناولت عليها.
وأشار إلى أنه إذا تم فتح البطارية والتأكد من سلامة أجزائها الداخلية، فلا مانع من تجديدها والحصول على 50% من طاقتها مجددا.


لا يوجد مراكز متخصصة للتجديد

وطالب المتخصص بوجود مراكز متخصصة لتجديد البطاريات، بدلا من العمل بشكل فردي حالي لا يخضع إلى أي ضوابط.
وأشار إلى وجود أفراد يضمنون البطاريات التي يجددونها، يرفض الحصول على ثمنها إلا بعد استخدامها لمدة شهر أو أكثر.


عمر البطارية الافتراضي 3 سنوات

وقال إن العمر الافتراضي للبطارية في الظروف المناخية العادية مدة من 3ـ 5 سنوات، لكن في الأجواء الحارة مثل المملكة لا يتعدى عمرها الـ 3 سنوات، لكل أنواع السيارات.
وأكد أن نوع السيارة لا يؤثر في عمر البطارية، والعامل الوحيد المؤثر هو الشركة المصنعة ونوع البطارية مشيرا لوجود بطاريات جافة يتخطى عمرها 5 سنوات.

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