مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل في أوروبا تتجاوز 20 %

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أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية اليوم أن من بين كل خمس سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر أغسطس كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل. اضافة اعلان

وأشارت بيانات الرابطة إلى زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين، وفقا لـ "الاقتصادية".





مبيعات الطرازات الكهربائية بالكامل





تعافي صناعة السيارات





الطرازات التي تعمل بالديزل



وقالت الرابطة إن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21 في المائة من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس، مسجلة لأول مرة أكثر من خمس إجمالي مبيعات السيارات.وبيع في الأشهر الثمانية الأولى من 2023، نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي.وارتفعت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 في المائة في أغسطس، وهو في العادة شهر يشهد حركة بيع أبطأ للسيارات.وأصبح أغسطس الشهر الثالث عشر على التوالي الذي يحقق نموا في المبيعات مع تعافي صناعة السيارات من مشكلات سلاسل التوريد ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي أقل من 50 في المائة في أغسطس. وسجلت مبيعات السيارات الهجينة ذات القابس التي تعمل بمحرك وبطارية قابلة للشحن، 7.4 في المائة.وبلغت مبيعات السيارات الهجينة بالكامل، التي بها بطارية أكبر يشحنها المحرك ولا تشحن بالكهرباء عن الطريق قابس، 23.9 في المائة.وسجلت الطرازات التي تعمل بالديزل 12.5 في المائة فقط من المبيعات. وأحدث تاريخ سجلت فيه مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل ما يزيد على 50 في المائة كان عام 2015.وقالت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية إن مبيعات فولكس فاجن، أكبر بائع للسيارات في أوروبا، سجلت زيادة 21.2 في المائة في أغسطس.وشهدت مبيعات سيارات مجموعة ستيلانتيس زيادة بنسبة 6.4 في المائة، في حين ارتفعت مبيعات رينو 22.3 في المائة