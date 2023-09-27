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صحيفة تواصل الالكترونية

"ماسك" يتوقع إفلاس جنرال موتورز وفورد وكرايسر لهذا السبب

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ
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انتقد "إيلون ماسك" الملياردير والمدير التنفيذي لشركة "تسلا" اتحاد عمال السيارات "يو إيه دبليو"، موضحًا أن مطالبه ستدفع "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستلاينتس" للإفلاس، حسبما نقلته "بلومبرج". اضافة اعلان
وبدأ اتحاد عمال السيارات سلسلة من الإضرابات المستمرة ضد شركات صناعة السيارات الثلاثة بداية من يوم 15 سبتمبر الحالي.


تأثير توسيع الإضرابات

وقد تم توسيع نطاق الإضرابات في الثاني والعشرين من سبتمبر لتؤثر على كافة مرافق توزيع أجزاء السيارات لدى "جنرال موتورز" و"ستيلانتس".
ولم تشمل عملية توسعة إضرابات اتحاد العمال لشركة "فورد" نظرًا لاستعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات.


الرئيس الأمريكي يؤيد طلبات الاتحاد

يذكر أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أيد طلب اتحاد "يو إيه دبليو" بزيادة كبيرة في الأجور خلال زيارة لخط الاعتصام في مصنع "جنرال موتورز" في ضواحي ديترويت أمس الثلاثاء.
وخفضت النقابة التي اتخذت خطوة نادرة بالإضراب ضد شركات صناعة السيارات الثلاثة الكبرى في ديترويت في وقت واحد مطالبات رفع الأجور في المفاوضات من 40% إلى 36%.


تخفيض ساعات العمل إلى 32 أسبوعيًا

ويطالب العاملين بصناعة السيارات بتخفيض ساعات العمل الأسبوعية إلى 32 ساعة، والعودة إلى معاشات التقاعد التقليدية بالإضافة إلى تغييرات تتعلق بالإجازات والإجازات العائلية.
يذكر أن "تسلا" وغيرها من شركات صناعة السيارات الكهربائية مثل "لوسيد جروب" و"ريفيان أوتوموتيف" غير منتسبة إلى نقابات عمالية.


مخاوف الاتحاد من السيارات الكهربائية

ويشعر اتحاد "يو إيه دبليو" بالقلق من أن المركبات الكهربائية التي تتطلب عادة عددًا أقل من العمال لتصنيعها ستخفض وظائف وتقلل من الأجور.

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