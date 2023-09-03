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ماسك فتح شهية الجميع .. "شاومي" تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية

شركة شاومي
شاومي تستعد لإنتاج أول سيارة كهربائية
أ أ
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تخطط شركة شاومي الصينية لدخول سوق السيارات الكهربائية مع توقعات ببدء الإنتاج الكامل لها بحلول مطلع عام 2024 المقبل.
ووفقًا لتقارير تداولتها وسائل الإعلام الصينية المحلية، فإن الشركة تعمل حاليًا على إنشاء مصنع السيارات الكهربائية الخاص بها في منطقة يتشوانغ بالعاصمة بكين.

إنشاء المصنع على مرحلتين


واعتمدت شاومي على خطة تتضمن إنشاء المصنع على مرحلتين، انتهت المرحلة الأولى منتصف العام الجاري، في حين ستبدأ المرحلة الثانية عام 2024 المقبل.
ويتألف المصنع من أربعة مبانٍ ومنشأة اختبار حديثة، وتستهدف شاومي إنتاجًا يصل إلى 150 ألف سيارة سنويًا، بحسب التقارير المنشورة.
جدير بالذكر أن المصنع قد اجتاز بالفعل مرحلة الفحص في يونيو الماضي، وقد رُصدت سيارة شاومي وهي تخضع للاختبارات عدة مرات على الطرق في ظروف جوية مختلفة.

تأسيس شاومي في 2010


تأسست شركة Xiaomi Corporation ‏("Xiaomi") في أبريل 2010 وتم إدراجها في المجلس الرئيسي لبورصة هونغ كونغ في 9 يوليو 2018.
إن Xiaomi هي شركة إلكترونيات استهلاكية وتصنيع ذكي للهواتف الذكية والأجهزة الذكية المتصلة بمنصة إنترنت الأشياء في جوهرها.
وتتمثل رؤيتها في "إنشاء صداقات مع المستخدمين وكوننا الشركة الأروع برأي المستخدمين"، تلاحق Xiaomi باستمرار الابتكارات وتجربة المستخدم العالية الجودة والكفاءة التشغيلية.

شاومي في المرتبة الثالثة عالميا 


وفقًا لـ Canalys ، احتلّت حصة الشركة في السوق من حيث شحنات الهواتف الذكية المرتبة الثالثة عالميًا في الربع الثاني من عام 2022.
أنشأت الشركة أيضًا المنصة الرائدة عالميًا للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (AI+IoT)، إذ اتصل بمنصتها أكثر من 526,9 مليون جهاز ذكي.

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