لوسيد: قريبا إنتاج سياراتنا في المملكة بالكامل

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كشف فراس كاندلف مدير التسويق في الشرق الأوسط بشركة لوسيد، أن الشركة تعتزم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن المرحلة الثانية للإنتاج في المملكة.





إنتاج سيارات "لوسيد" بالكامل في المملكة



وزارة الداخية تسير مركبات أمنية كهربائية



توفر فئات جرافيتي في أسواق المملكة



55% من الموظفين في مصنع المملكة سعوديين



وتشمل هذه المرحلة إنتاج بعض موديلات الشركة بالكامل في مصنعها، القائمة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، بعد أن كانت المرحلة الأولى من الإنتاج تقتصر على تصنيع بعض القطع.وقال كاندلف، إن سعة التجميع الحالية في مصنع جدة AMP-2 تبلغ 5000 سيارة سنويا، لكنه لم يفصح عن عدد المبيعات المتوقعة خلال 2024، وفقال لـ "الاقتصادية".وكشفت وزارة الداخلية قبل أيام عدة عن عزمها تسيير مركبات أمنية كهربائية من فئة "لوسيد"، ضمن أسطول الدوريات الأمنية في شوارع العاصمة الرياض.وأشارت الشركة إلى عزمها طرح طرازها الجديد من نوع الدفع الرباعي جرافيتي SUV في السعودية بعد أن تم طرحه أخيرا في السوق الأمريكية.وتتوفر جرافيتي بفئات عدة، منها فئة متوسطة بمحركين كهربائيين وقوة إجمالية 1080 حصانا، مع فئة خارقة بثلاثة محركات كهربائية بقوة إجمالية 1300 حصان، مع مدى يتعدى 650 كيلومترا لكل شحنة.وكان فيصل سلطان نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد قال، إن المصنع الجديد أنتج نحو 50 سيارة في أول أسبوع وتم تسليم سبع سيارات بالفعل.وأشار إلى أن إنتاج العام الجاري سيكون بالمئات على أن يتضاعف للآلاف في العام المقبل، كما أشار إلى أن 55 % من الموظفين في مصنع المملكة من السعوديين.ويعد مصنع لوسيد السعودية هو الأول من نوعه في السعودية وخارج الولايات المتحدة، وبقدرة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 155 ألف مركبة سنويا.