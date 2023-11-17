"لوسيد" تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Gravity

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كشفت شركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد عن Gravity، وهي سيارة الدفع الرباعي الكهربائية بالكامل ذات السبعة مقاعد مع مدى نظري يتفوق على المنافسين، مثل Model X من تسلا و Ocean من Fisker و R1S من Rivian. اضافة اعلان





سوق سيارات الدفع الرباعي





مدى السيارة 700 كم





سعر السيارة المبدئي 80 ألف دولار



وتستند Gravity إلى المنصة نفسها لسيارة الشركة الأخرى الوحيدة Air. وتعد هذه السيارة الجديدة؛ الدخول الأول للشركة، الواقع مقرها في كاليفورنيا، إلى سوق سيارات الدفع الرباعي المربحة والشديدة التنافسية.وتشير لوسيد إلى أن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية تتميز بمدى يصل إلى 700 كم، وتتسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في أقل من 3.5 ثوانٍ.ويبلغ سعرها المبدئي أقل من 80 ألف دولار، ومن المتوقع في أواخر عام 2024 أن تدخل حيز الإنتاج.ويبدو المشهد مختلفًا بشكل ملحوظ عما كان عليه قبل ثلاث سنوات عندما شوقت الشركة للمرة الأولى لإمكانية إنتاجها سيارةَ دفع رباعي كهربائية.