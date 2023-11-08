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لماذا يوجد زر بلاستيكي على حزام الأمان في السيارات؟

زر بلاستيكي على حزام الأمان
زر بلاستيكي على حزام الأمان
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ينتشر في الكثير من السيارات الزر البلاستيكي على حزام الأمان، وأحيانًا تجد زرًا بلاستيكيًا مع الحزام لتحافظ على المشبك في مكانه، فما فائدة الزر البلاستيكي الموجود في الحزام؟اضافة اعلان

ما سدادة حزام الأمان؟

بطبيعة الحال، تساعد مشابك سدادة حزام الأمان على ضبط زاوية الحزام لجعله أكثر راحة ومنعه من الضغط على الوجه أو الرقبة أو الاحتكاك بهما.
عادةً ما تجد في سيارات الهاتشباك والسيارات الرياضية زر أحمر موجود على حزام الأمان، وإن سبب وجود هذا الزر باللون الأحمر هو قانون لائحة أوروبا التي تنص على أن منطقة تحرير المشبك يجب أن تكون ملونة باللون الأحمر.
فإذا أضاء مصباح نظام الوسادة الهوائية وحزام الأمان أو ومض فهذا يعني أن هناك خللًا في الوسادة الهوائية أو نظام حزام الأمان، وهنا عليك القيادة بعناية إلى مركز إصلاح معتمد دون تأخير ومن ثم تصحيح الخلل على الفور.
تذكر انه من الضروري جدًا فحص الخلل في الوسادة الهوائية، وإلا من الممكن أن يفشل النظام ويتسبب في وقوع حادث مع مرور الوقت.

ما رمز حزام الأمان الخاص بمقاعد الركاب؟

إذا كان هناك شخص يجلس في مقعد سيارتك ولم يضع حزام الأمان أو يربطه بشكل آمن سيظهر ذلك على لوحة القيادة الخاصة بك، عادةً ما يظهر ضوء حزام الأمان هذا على شكل شخص باللون الأحمر يجلس في مقعد ويضع حزام الأمان.

كيفية منع حزام الأمان من خنق السائق أو الركاب

فيما يلي خمس طرق سهلة وبسيطة لمنع حزام الأمان من خنق السائق أو الركاب في السيارة:
● اسحب حزام الأمان أولاً لتضعه في مكانه الصحيح.
● تحقق ما إذا كان الحزام مشدودًا بشكل جيد.
● لا تجلس بقرب عجلة القيادة أو لوحة القيادة بشكل كبير.
● تحقق من جودة حزام الأمان وتأكد من أنه لا يعاني من أي ضرر.
● قم بتوسيع حزام مقعد السيارة إذا لزم الأمر.

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