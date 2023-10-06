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صحيفة تواصل الالكترونية

لقائدي المركبات.. نصائح مهمة قبل شراء سيارة كهربائية

سيارة بي واي دي الكهربائية
سيارة كهربائية
أ أ
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ينصح الخبراء، عند شراء سيارة كهربائية بأهمية مراعاة نقاط مهمة، لأن السيارة المخصصة لتنقلات المدن تختلف كثيراً عن سيارة الرحلات الطويلة.

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وأوضح موقع السيارات "ماين أوتو.دي" الألماني أن مدى السير، الذي ستوفره البطارية، يعتبر أهم العوامل، التي تحدد شراء سيارة كهربائية، فالمسافات الطويلة تحتاج إلى بطاريات ذات سعة كبيرة، في حين تعد البطاريات ذات السعة الصغيرة كافية للتنقلات داخل المدن أو للمسافات القصيرة.

ويوضح الخبراء أنه يجب عند احتساب مدى السير المعلن من الشركة المنتجة، مراعاة الاختلاف بين ما تحققه السيارة في الواقع والمنصوص عليه،  بسبب بعض الظروف مثل السير على طرق مختلفة وظروف بيئية غير مواتية والحِمل.

بروتوكول الشحن


وتعتبر السيارات الكهربائية في بداية انتشارها، لذلك اعتمدت بعض الدول بروتوكولات شحن لم تعتمدها أخرى، فضلاً عن أن قلة انتشار البنية التحتية للشحن. لذا يوصى بمعرفة تقنية وبروتوكول الشحن، الذي ستدعمه السيارة والمنطقة، التي سشحن فيها.
وبعد التأكد من دعم السيارة وتقنية الشحن يراعى مدى توفر نقاط الشحن في النطاق القريب والمرآب  على سبيل المثال.

البطارية والطقس


تعتبر البطارية من أهم أجزاء السيارة الكهربائية، والتي تُظهر حساسية خاصة لظروف الطقس مثل البرد  أو الحر الشديدين.
ويفضل شراء سيارة مصممة وفق ظروف كل منطقة وطقسها، فالبطاريات المصممة للمنطقة العربية على سبيل المثال تختلف في الكثير عن المصممة لمناطق باردة مثل شمال أوروبا.

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