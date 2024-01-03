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لأول مرة.. شاومي تقتحم عالم السيارات الكهربائية بأيقونتها "SU7" وهذه مواصفاتها

سيارة شاومي
سيارة شاومي الكهربائية
أ أ
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أعلنت شركة شاومي عن سيارتها الكهربائية SU7 الجديدة، بمواصفات قياسية من حيث الأداء والسرعة والتسارع من الثبات على الطريق.

سيارة شاومي الكهربائية الجديدةاضافة اعلان



وتستهدف شركة شاومي ولأول مرة، من خلال أيقونتها الجديدة "SU7 الجديدة"، منافسة عمالقة صناعة السيارات في العالم بورشه Taycan وتسلا Model S.

وقالت الشركة الصينية إن أيقونتها SU7 الصالون الجديدة تأتي بطول 4.98 متر، وتتألق بملامح رياضية شرسة وقسمات غاية في الانسيابية.

ووفقا للشركة، فإن السيارة الجديدة تعتمد على نظام التشغيل HyperOS، وبذلك يتم ضمان الوصول إلى نظام التشغيل عبر تطبيقات الشركة.

مواصفات سيارة SU7 الجديدة



كذلك تعمل السيارة الجديدة من خلال تقنية 800 فولت، وتتوفر بنظامي الدفع الخلفي والرباعي وبقوة 220 كيلووات/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى و475 كيلووات/838 نيوتن متر.

ووفقا للشركة، فالسيارة الجديدة تتسارع في أحسن الحالات من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية، بينما تقف سرعتها القصوى على أعتاب 265 كلم/س. وتبلغ السيارة مدى سير يصل إلى 800 كلم بفضل البطارية سعة 101 كيلووات ساعة.

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