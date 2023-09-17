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كيف تستبدل الزجاج الأمامي لسيارتك بنفسك؟ اتبع الخطوات

الزجاج الامامي
تغيير زجاج السيارة الأمامي
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يعد الزجاج الأمامي بالسيارة من القطع المهمة للرؤية وصد الهواء أثناء السير، ويجب أن يكون في حالة جيدة، وفي حالة إصابته بالشروخ أو الكسر يجب استبداله سريعاً بشكل صحيح لضمان السلامة.اضافة اعلان
ولمعرفة الطريقة الصحيحة لتركيب الزجاج الأمامي بنفسك سواء مع توافر الأدوات أو من خلال متخصص يجب اتباع الخطوات التالية:


إزالة الكاوتش بشكل صحيح

قم بإزالة الكاوتش الدائر حول الزجاج، واحرص على إزالة الكاوتش بشكل صحيح، لأن إتلافها يعني أنه يجب استبدالها بواحدة جديدة وزيادة تكلفة تغيير الزجاج.
تحديد أفضل زاوية لفصل الزجاج الأمامي عن اللحام، حيث يجب عليك فصله عن مواد اللحام القديمة، ويمكن القيام بذلك من داخل السيارة أو خارجها باستخدام سكين بارد أو شفرة حلاقة.


القطع بحركة سحب متكررة

ويمكنك استخدام سكين حلاقة بمقبض ممتد والقطع بحركة سحب متكررة، ويستخدم بعض المتخصصين قواطع كهربائية، حيث تكون أسرع في التنفيذ لكنها تسبب المزيد من الضرر.
إزالة الزجاج الأمامي من السيارة، يجب أن يتم بالتعاون بين شخصين، افتح الباب الأمامي على جانبي السيارة وقم بالوصول إلى إحدى ذراعيك لدفع الزجاج برفق بعيدًا عن أداة اللحام.
قم بتنظيف أي شوائب مرئية باستخدام فرشاة ثم بالماء العادي، تخلص من أي ملوثات موجودة على اللحام المضغوط حتى لا تقلل من كفاءة المادة اللاصقة.


التخلص من المادة اللاصقة القديمة

وعليك التخلص من المادة اللاصقة القديمة الزائدة بشفرة الحلاقة، وعادةً ما يحتوي مكان الزجاج على هذه المادة التي يبلغ سمكها حوالي ربع بوصة.
تحتاج إلى تغطية أي مناطق لم يتم صقلها وحماية الجزء الداخلي من سيارتك باستخدام شريط وأوراق من الورق أو البلاستيك.


مادة عازلة لمنع الصدأ

استخدم ماده عازلة لمنع الصدأ للمعدن قبل تثبيت الزجاج الجديد، ثم وضع المادة اللاصقة الجديدة المخصصة لتركيب الزجاج باستخدام مسدس كهربائي أو يدوي.
وقم بتركيب الزجاج الجديد مباشرة بحرص والتأكد من عدم وجود أي فراغات أو اعوجاج.
وتأتي الخطوة الأخيرة من خلال تركيب الكاوتش الدائر حول الزجاج، ثم تثبيت الزجاج بشريط لاصق لمدة 24 ساعة على الأقل لضمان جفاف المادة اللاصقة.

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