قوة ورشاقة.. سيارات دودج تشارجر تُفاجئ مستخدميها بميزة جديدة

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كشف تسجيل براءة تصميم حديث عن ميزة فريدة لجناح R الأمامي، والمتوقع وصوله لسيارات دودج تشارجر الجديدة لمساعدتها على تقديم أداء أكثر رشاقة.







سيارات دودج تشارجر تُفاجئ مستخدميها بميزة جديدة



تعديل الجناح تلقائيًا بناءً على ظروف القيادة



وحسب "سعودي شفت"، فإن الجناح R سيكون مدمجًا بالصدام الأمامي في دودج تشارجر، والذي يحتوي على نفق هوائي رياضي بكامل عرض السيارة، وتصور براءة التصميم الجناح العلوي المدمج والقابل للتعديل، ما يعد بتحسين الديناميكيا الهوائية وتعديل معامل السحب أثناء القيادة بحسب وضعية الجناح.ووفق تصور دودج الفوائد المحتملة لوجود الجناح أثناء مناورات قيادة محددة، مثل المنعطفات عالية السرعة.كما يمكن تعديل الجناح تلقائيًا بناءً على ظروف القيادة، بما في ذلك وضع القيادة أو درجة الحرارة المحيطة أو السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل زاوية الجناح يدويًا من داخل السيارة.