قوة ورشاقة.. سيارات دودج تشارجر تُفاجئ مستخدميها بميزة جديدة

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كشف
تسجيل براءة تصميم حديث عن ميزة فريدة لجناح R الأمامي، والمتوقع وصوله لسيارات دودج
تشارجر الجديدة لمساعدتها على تقديم أداء أكثر رشاقة.
سيارات
دودج تشارجر تُفاجئ مستخدميها بميزة جديدةوحسب
"سعودي شفت"، فإن الجناح R سيكون مدمجًا بالصدام الأمامي في دودج تشارجر، والذي يحتوي على
نفق هوائي رياضي بكامل عرض السيارة، وتصور براءة التصميم الجناح العلوي المدمج
والقابل للتعديل، ما يعد بتحسين الديناميكيا الهوائية وتعديل معامل السحب أثناء
القيادة بحسب وضعية الجناح.
ووفق تصور دودج الفوائد المحتملة لوجود الجناح أثناء مناورات قيادة محددة، مثل المنعطفات عالية السرعة.