غسل محرك السيارة قد يؤدي إلى مشكلة خطيرة

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حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونغ" الِألمانية من أن غسل المحرك بطريقة غير سليمة قد يلحق به أضراراً جسيمة.

وأوضحت المجلة أنه ليس من الضروري دائماً غسل محرك السيارة، مؤكدة على ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة، وعدم غس المحرك بمجرد اكتشاف ملوثات عليه، تفادياً للإضرار بالمكونات الإلكترونية . اضافة اعلان





بعض شركات السيارات تحظر غسل المحرك



الأسباب الطارئة لغسل محرك السيارة



غسل محرك السيارة في المراكز المتخصصة



تغطية المكونات الإلكترونية قبل غسل المحرك



وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن مكونات محركات السيارات الحديثة غالباً ما تكون محمية من الصدأ والتآكل، كما أنها محكمة ضد تسرب الاتساخات، حتى أن بعض الشركات تحظر غسل المحرك.يعتبر غسل المحرك أمراً مفيداً إذا كان حيز المحرك به تسريب وتناثر للزيت بشكل كبير أو كان به اتساخات كبيرة.ويُنصح أيضاً بالتنظيف أو غسل حيز المحرك، إذا سكن بحيز المحرك أحد القوارض مثل الفئران وذلك لإزالة فضلات القوارض، ورائحة الحيوانات، التي تمتد في الغالب إلى المقصورة الداخلية.ويمكن قبل بيع السيارة غسل المحرك؛ حيث يعطي المحرك النظيف انطباعاً جيداً. وبطبيعة الحال سيوصى هنا بتنظيف باقي مكونات وأجزاء السيارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على أي موضع تسرب للزيت والتسريبات الأخرى بسرعة أكبر بعد التنظيف.أوصى خبراء المجلة بغسل المحرك لدى المراكز المتخصصة، ومع ذلك يمكن لأي شخص إزالة الاتساخات الخفيفة بعناية مثل أوراق الشجر والغبار باستخدام مكنسة أو فرشاة يدوية أو قطعة قماش.ويتعين أيضاً تنظيف الجانب الداخلي من غطاء المحرك باستخدام منظف متعدد الأغراض خاص بالسيارات، وذلك للتخلص من الاتساخات العالقة هناك.وقبل البدء فعلياً بغسل المحرك، يجب تغطية المكونات الإلكترونية الموجودة في حجرة المحرك مثل المولد ووحدة التحكم وصندوق الفيوزات بحيث لا يتسلل إليها الماء.ويتم بعد ذلك رش المحرك البارد بمنظف خاص، ثم شطفه بالماء. وينصح بالحذر عند اختيار المنظف؛ حيث يمكن لبعض المنتجات الإضرار بطبقة الحماية من التآكل في كتلة المحرك.