عاجل.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارة تويوتا هايلكس 2024 الجديدة.. أيقونة الصحراء

أ أ

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن سيارتها تويوتا هايلكس الجديدة 2024، لعشاق القوة والمواصفات الفريدة والمغامرة والقيادة تحت أي ظروف.



وتتميز السيارة تويوتا هايلكس الجديدة بالأناقة والجاذبية وقوة الموتور وسهولة قيادتها فضلا عن الاعتمادية الكبيرة للسيارة في مختلف الظروف والأجواء والطرق والتي يلقبها البعض بـ"أيقونة الصحراء". اضافة اعلان





مواصفات سيارة تويوتا هايلكس الجديدة



أسعار تويوتا هايلكس 2024 الجديدة



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



- سعة محرك 2,40 لتر بقوه 147 حصان مما يجعل لها قوة دفع وسرعة أثناء السير ومخاطر الجبال.- أقفال للأبواب الأمامية والخلفية إلكتروني.- النوافذ الكهربائية والمكيف الثلاجة والذي يعمل على تبريد الجو الحار.- التحكم فى الثبات والانزلاق عند المنحدرات الصعبة.- الوسائد الهوائية للسائق والركاب الخلفين للحماية من التصادمات والحوادث.- نظام الفرامل المانع من الاصطدام التلقائي.- الشاشة ذات الحجم المناسب لرؤية مقاطع الفيديو والأفلام.- بها فتحية لاتصال يو اس بي، والبلوتوث ومكبرات الصوت.- بها تقنية الاتصال.- تقنية دمج المكابح.- بها نوعين من المحرك اليدوي أوتوماتيكي.- ذات الوقود الموفر.- طول السيارة 5325 ملم والعرض 1855 ملم بينما الارتفاع 4865 ملم.- المصابيح الليد والتي تساعد على كشف الطريق ليلا.تأتي سيارة تويوتا هايلكس الجديدة تأتي بمجموعه متنوعة من خيارات المحركات والتي تتيح للمستهلك اختيار ما يناسبهم منها واختيار الأفضل لديهم.وتتوافر أربعة أنواع من محركاتها وهى الديزل للنسخة الأول والثانية والبنزين للنسختين الثالثة والرابعة.بينما تم طرح سعر السيارة داخل المملكة والتي تبدأ من 87400 لفئة GL 2.4L 4X2 DSL ريال حتي 184805 ريال لفئة GR SPORT 2.8L 4X4 DSL AT وتكون هذه الأسعار تقريبية وذلك على حسب الفئة التي تقوم باختيارها.