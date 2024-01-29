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طرح أول نماذج في العالم للسيارات الطائرة

السيارة الطائرة
السيارة الطائرة
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أصبحت حقيقة وجود السيارات الطائرة ملموسة، مع طرح شركات عالمية عدة نماذج أولية قيد التطوير وتستعد لغزو الأسواق خلال السنوات القادمة.اضافة اعلان

أول نماذج في العالم للسيارة الطائرة

وتتجاوز السيارات الطائرة حدود وسائل النقل التقليدية، وتوفر وسيلة سفر غير مقيدة بالطرق، ومع القدرة على التحليق فوق حركة المرور يمكنها تقليل أوقات التنقل من ساعات إلى دقائق.
ويمكن للسيارات الطائرة أيضاً أن توفر مستوى جديداً من الحرية والمرونة في وسائل النقل الشخصية، بدلاً من الاعتماد على الطرق حصراً، تعطي هذه السيارات الناس خيارات للسفر مباشرة.

التحديات التي تواجه ظهور السيارة الطائرة

ويواجه السيارة الحلم عدد من العقبات يجب التغلب عليها قبل أن تصبح بمتناول الجميع، وأكبر التحديات تتلخص بالسلامة.
ويجب أن تكون السيارات الطائرة قادرة على العمل في المجال الجوي المزدحم من دون الاصطدام بطائرات أخرى أو بالمباني، كما يجب أن تكون قادرة على العمل بأمان في الظروف الجوية السيئة.

تكلفة السيارة الطائرة أضعاف التقليدية.. 300 ألف دولار

وتحتل التكلفة المرتبة الثانية في التحديات، إذ تبلغ تكلفة السيارات الطائرة أضعاف السيارات التقليدية بسبب التكنولوجيا المتقدمة والمواد اللازمة لجعلها تحلق في الأجواء.
وتنهي شركة PAL-V International الهولندية برنامج الاختبار النهائي لهذه السيارة وتبدأ عمليات التسليم في العام المقبل.

السيارة قادرة على التحليق كطائرة عمودية في 5 دقائق

وتقول إن السيارة ذات العجلات الثلاث قادرة على التحول إلى طائرة عمودية تتسع لراكبين في أقل من خمس دقائق.
وستطرح السيارة في الأسواق بسعر 300 ألف دولار، أما نطاق طيرانها فسيكون نحو 402 كيلومتر إذا كان على متنها راكبان، أو 500 كيلومتر مع السائق.

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