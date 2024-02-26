الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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شركة يابانية تُحوّل "بي إم دبليو" إلى سيارة بملامح أكثر هجومية

شركة "ثري دي ديزاين" الياباني
بي إم دبليو
أ أ
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لإضافة ملامح أكثر هجومية، أطلقت شركة "ثري دي ديزاين" اليابانية برنامج تعديلات تصميمية للسيارة بي إم دبليو M2، ورفع معدلات أدائها.اضافة اعلان

تحويل "بي إم دبليو" إلى سيارة بملامح أكثر هجومية

وأوضحت أن برنامج العناصر الأيروديناميكية، الذي تقدمه للسيارة الألمانية، يتألف من أربعة مكونات رئيسة، هي:
1- الناشر الخلفي.
2 - العتبات الجانبية.
3 - الاسبويلر الخلفي.
4 - الاسبويلر الأمامي.

مادة ألياف الكربون تحول السيارة لشكل أكثر خفة وصلابة 

وبينت الشركة أنها اعتمدت على مادة ألياف الكربون والمعروفة بصلابتها وخفة وزنها، وهو ما أثر بشكل فعال على معدلات أداء السيارة.
وتأكيدًا للبساطة حرصت الشركة على أن يعزز الاسبويلر الأمامي على سبيل المثال من الطابع الهجومي للمقدمة.
وفضلاً عن تعزيز الطابع الرياضي للسيارة والخلوص الأرضي المنخفض، وتمنح العتبات الجديدة مظهرًا أنيقًا على جانبي السيارة.

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