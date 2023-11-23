"شاومي" تفاجئ الجميع وتقرر إنتاج سيارة كهربائية.. التفاصيل

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يستعد سوق السيارات في الصين لتلقي دفعة جديدة مع تقدم شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية شاومي طلبا للحصول على تصريح لإطلاق سيارة كهربائية. اضافة اعلان





مواصفات السيارة الجديدة



يبدأ إنتاج السيارة تجارياً الشهر المقبل



السيارة مزودة بتقنية الاستشعار عن بعد



نشر تفاصيل السيارات قبل الكشف عنها



تم الكشف عن هذه الخطوة على موقع حكومي صيني في منتصف الشهر الحالي، مشيرا إلى مواصفات السيارات الجديدة التي ستوافق عليها السلطات المحلية قبل طرحها للبيع.وأظهرت الصور التي نشرها موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية السيارة إس.يو7 المنتظرة من شاومي حيث تحتوي على أربعة أبواب مع تشابه كبير مع السيارة بورشه تايكان.وبحسب وسائل إعلام صينية متخصصة في موضوعات السيارات، من المنتظر بدء إنتاج السيارة إس.يو7 ذات الأربعة أبواب وخمسة مقاعد على نطاق تجاري خلال الشهر المقبل وبدء تسليهما للعملاء في فبراير.وذكرت تقارير أن شاومي وقعت عقدا لتصنيع سيارتها الكهربائية في مصانع شركة بيجين أوتوموتيف إنداستري هولدنج كومباني (بايك).ويبلغ طول السيارة نحو خمسة أمتار وسيتم طرحها في فئتين الأولى مزودة بتقنية الاستشعار عن بعد (ليدار) والثانية بدونها بحسب موقع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.ومن المنتظر أن يتم تزويد السيارة إما بمحرك بقدرة 220 كيلوواط مع نظام جر خلفي، وإما بمحرك مزدوج بقدرة 495 كيلوواط.وبحسب موقع كارز نيوز تشاينا دوت كوم الصيني فإن شركات صناعة السيارات في الصين تنظر باستياء إلى موقع الوزارة لأنه ينشر تفاصيل مواصفات سياراتها قبل الكشف عنها أو طرحها رسميا.