شاهد.. لحظة الكشف عن أسرع سيارة سيدان كهربائية في العالم تابعة لشركة لوسيد

أ أ

شهدت فعاليات النسخة الخامسة من بطولة "كأس السعودية" لسباقات الخيول، الكشف عن أسرع سيارة سيدان كهربائية في العالم تابعة لشركة لوسيد، على ما أفاد مراسل فضائية "الإخبارية".



155 ألف سيارة سنويًا



وفي مايو 2023، أعلنت "لوسيد" التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن بدء إنشاء مصنع في المملكة، باستثمارات تقديرية 12.3 مليار ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنويًا.وتعتزم شركة "لوسيد موتورز" إطلاق أول سيارة كهربائية يتم تجميعها بمصنعها في المملكة في سبتمبر المقبل.وكشف تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" أن المملكة تسعى لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2030.وأوضح أن المملكة ستعمل على تعزيز قدرتها في هذه الصناعة لتصبح ضمن أكبر خمس دول منتجة ومصدرة لهذا النوع من السيارات في العالم.