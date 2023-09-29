شاهد.. الكشف عن أول سيارة طائرة في العالم

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كُشف النقاب عن أول سيارة طائرة في العالم لأول مرة يوم الاثنين، في معرض ديترويت للسيارات بالولايات المتحدة.

وأبهرت السيارة الحشود بعد شهرين فقط من حصولها على الموافقة القانونية، وقبل نحو عامين من بدء إنتاج أول سيارة قابلة للطيران. اضافة اعلان





تشبه إلى حد كبير سيارة سيدان



شهادة صلاحية الطيران



مواصفات السيارة



وكشفت شركة "ألف إيرونوتيكس" ومقرها كاليفورنيا عن نموذجها الأولي الفخم للسيارة من طراز A، الذي يشبه إلى حد كبير سيارة سيدان، وهي كبيرة بما يكفي لتناسب راكبين مع ميل إلى الارتفاع.وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم دوخوفني لموقع "روب ريبورت": "إنها ليست النسخة الاستهلاكية النهائية بعد. لكن في هذه المرحلة، الأمر قريب جدًا".ومن المقرر أن تباع السيارة عند طرحها في الأسواق، مقابل 300 ألف دولار.وحصلت السيارة الطائرة على شهادة صلاحية الطيران الخاصة من إدارة الطيران الفيدرالية في يونيو الماضي، مما يمهد للسماح للشركة باختبارها على الطريق وفي الجو.ويمكن قيادة السيارة الكهربائية السير لمسافة تصل إلى 200 ميل على الطرق العامة، ولكن يمكنها أيضًا الانطلاق عموديًا في الهواء بمدى طيران يصل إلى 110 أميال.وتم تصميم المقصورة لتدوير السائق/الطائرة وتثبيتها أثناء تحليقها في الهواء.بالإضافة إلى ذلك، ستوفر السيارة مناظر "سينمائية" تزيد عن 180 درجة، حسبما قالت الشركة.ويبلغ طول السيارة حوالي 17 قدمًا وعرضها 7 أقدام وارتفاعها 6 أقدام – على غرار أبعاد سيارات الدفع الرباعي – وهي مصممة لتناسب أي مكان لوقوف السيارات أو المرآب.ونظرًا لأنها يستهدف عامة الناس، فقد تم تصميم السيارة لتكون سهلة التعلم، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون هناك القليل من الحركة الجوية التي يجب التعامل معها أثناء تعلم القواعد.وأضاف دوخوفني: "يمكنني أن أعلمك كيفية الطيران والقيادة في حوالي 15 دقيقة أو أقل. إذا كان بإمكانك معرفة الفرق بين اليمين واليسار والأعلى والأسفل والأمام والخلف، فيمكنك القيام بذلك. إنها إلى حد كبير الضوابط الوحيدة التي لديها".